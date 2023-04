Al primer cop d'ull, la feina d'una plantfluencer com Clara Redondo pot semblar fàcil: fer vídeos per les xarxes, de format breu, on a més sembla que s'ho passi d'allò més bé. Però darrere d'aquesta façana hi ha moltes hores de feina, molta informació a processar, i una idea molt clara del públic a qui s'adreça.

"Des del meu punt de vista, les plantes comencen a ser una cosa divertida, és com un joc" diu ella mateixa de la seva manera d'enfocar el que fa. I és que sap molt bé que els seus seguidors són majoritàriament gent jove, i que, per tant, l'estil despreocupat, i fins i tot l'humor, s'imposen. Pel mateix motiu, compagina els vídeos de consells, més informatius, amb d'altres de caràcter més personal on, per exemple, apareix amb les seves amistats, sempre amb el sobrenom de @plantitiscronica, el perfil d'Instagram on ja té més de 250.000 seguidors. També la pots trobar a Tik Tok, on en té més de 400.000.