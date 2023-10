Cada tarde, a las cuatro y media, miles y miles de personas se sientan ante la televisión a la espera de que comience esa serie que, desde que se estrenase el pasado 12 de enero, ha conseguido enamorarles. Las cifras de La Promesa hablan por sí solas: en agosto consiguió reunir a una media de 1.053.000 espectadores diarios y se convirtió en líder de su franja por tercer mes consecutivo, y eso sin contar sus visualizaciones en RTVE Play. Es, semana tras semana, lo más visto de la plataforma. Más de 3,6 millones de visitantes únicos han visto algún episodio de la serie en RTVE Play en todo este tiempo, con 52,8 millones de visualizaciones totales acumuladas. Sus audiencias millonarias son prueba del enorme éxito que tiene la ficción entre el público, enganchado a esas tramas de amor, intriga y venganza que la han hecho merecedora de un premio en el FesTVal de Vitoria.

Un cambio de vida para sus actores

El éxito arrollador de La Promesa llegó casi por sorpresa para sus actores, entre ellos Ana Garcés. La vallisoletana trabajaba en una tienda de ropa de Madrid mientras alternaba audiciones cuando consiguió el papel de Jana, la gran protagonista. Todavía no se hace a la idea de que tantísimas personas sepan quién es: "Salir a la calle y que la gente te reconozca, te pida una foto o se sepa tu nombre es algo muy especial que yo nunca había vivido y me parece bonito".

"Se nota el cariño en las redes sociales, por la calle, cómo la gente te habla de la serie… Es muy divertido porque no te hablan a ti, te hablan de la serie, de lo que quieren que pase", explica Arturo Sancho, Manuel Luján en la serie. De hecho, le llaman más así que por su propio nombre: "Todo el mundo me llama Manuel. Casi hasta mi familia me está empezando a llamar Manuel", bromea el actor.

"Yo creo que la gente que ve La Promesa es gente maja", sentencia Guillermo Serrano. Interpreta a Lorenzo, el capitán de la Mata, uno de los personajes más oscuros de la serie. Cuando le conocen los fans, se encuentran con una persona totalmente distinta: "Todo el mundo me dice las dos cosas que más placer me da escuchar últimamente, que es 'eres más joven, en verdad' y 'eres más majo'".

Es un comentario recurrente entre los actores de La Promesa. Les notan muy cambiados respecto a cómo los ven en pantalla. Le pasa también a Paula Losada: Jimena, con su enorme recogido y sus sobrios vestidos, parece mayor de lo que verdaderamente es la actriz, de solo 23 años, como cuenta ella misma. "La gente no acaba de comprender muy bien que yo no soy una persona de época", revela por su parte Ana Garcés. "A la gente mayor que me busca en Instagram y luego me ve le horroriza, que, por ejemplo, lleve piercing. Ellas no me imaginan así", explica.