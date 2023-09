¿Volverá Loreen a Eurovisión? La doble ganadora responde

Su nombre estaba en boca de todos desde noviembre de 2022, cuando se anunció que participaría de nuevo en el Melodifestivalen, la respetada preselección con la que Suecia elige a su representante en Eurovisión. Loreen ya lo había ganado en 2012: su "Euphoria" se convirtió inmediatamente en un himno, en una de las canciones más coreadas por los eurofans. Muchos estaban seguros de que la cantante volvería a triunfar tanto en el Melodifestivalen como el propio Eurovisión, y así fue. 583 puntos la llevaron hasta el micrófono de cristal, que volvió a levantar 11 años después de su primera victoria.

"Había mucha energía", recuerda ahora Loreen, de visita en España para reencontrarse con su público en un concierto. Ganar Eurovisión es un logro increíble en la carrera de todos aquellos artistas que lo consiguen, pero en su caso significa aún más. Loreen es, junto a Johnny Logan, la única cantante que ha ganado Eurovisión dos veces. "Lo más bonito para mí, lo que me hizo verdaderamente, profundamente feliz, fue ver que conectaba con la gente", asegura.

01.27 min Eurovisión 2023 - Loreen (Suecia) gana con "Tattoo"

"Euphoria" y "Tattoo" la elevan a lo más alto del Olimpo del concurso. Allí también se encuentra Johnny Logan, que suma dos victorias como cantante ("What's Another Year" y "Hold Me Now", en 1980 y 1987) y una más como compositor (escribió "Why Me", propuesta irlandesa de 1992). Sin embargo, eso no es tan importante para ella. "Pude ver caras sonrientes y una energía luminosa. Esa fue mi victoria, y no el trofeo o 'he ganado dos veces'. No, porque si no hubiera conectado con vosotros y sí hubiera ganado dos veces, no lo disfrutaría", explica.