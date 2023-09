Ha sido uno de los concursantes que más ha dado que hablar en lo que llevamos de concurso. Polvillo fue el último expulsado tras abandonar en el desafío del tercer programa de El Conquistador. Su personalidad no deja a nadie indiferente, ni a sus compañeros ni a la audiencia. Él ha sido uno de los protagonistas del primer debate del concurso, presentado por Raquel Sánchez Silva y Marc Calderó, en el que ha hecho un repaso de su paso por los Haitises y ha tirado de autocrítica.

Los maestros de ceremonias estuvieron acompañados por La Pija y La Quinqui, que se encargaron de traer a plató los temas más comentados en las redes sociales. Uno de esos temas fue el encontronazo entre Polvillo y Joana Pastrana. El concursante del equipo azul mintió al segurar que la capitana de las Atabeys le había atacado y le acabaron pillando. Fue uno de los momentos más polémicos del tercer programa y que más dio que hablar.

"Hubo mucho debate en redes sobre si Polvillo estaba diciendo o no la verdad. Nosotros hemos preguntado directamente a nuestra comunidad con una encuestita en Instagram", dijo Carlos Peguer. El resultado: un 97% contestó que mintió, mientras solo el 3% restante pensó que dijo la verdad. No le gustó nada al concursante. "Vosotros habéis venido muy fuerte. Qué graciosos sois. No me está haciendo gracia", sentenció.

Raquel Sánchez Silva, que ya conoce de sobra al concursante tras su paso por El Conquistador, le dio un consejo: "No te tomes las cosas mal, que no hay razón".