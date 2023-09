Todo ocurrió durante la prueba de inmunidad del "Laberinto", hasta ahora la más bestia de El Conquistador. Tras disputar la prueba, Joana Pastrana, capitana de las Atabey, acusó a Jaime Polvillo de haberle dado una patada en el cuello sin ningún motivo, ya que no le estaba molestando. Sin embargo, el sevillano negó en todo momento haberlo hecho y advirtió a Joana que no le hiciera hablar. Polvillo dejó la puerta abierta a que algo más había pasado. Jaime se sintió atacado y abandonó la ceremonia insistiendo en que no pegó ninguna patada, que se enfrentó con la capitana Atabey y que ella le llamó “maricón”. Pero: ¿realmente existió la patada y le llamó "maricón" Pastrana a Polvillo?

Lo que dicen nuestras imágenes: Polvillo miente En todas las pruebas de inmunidad muchas cámaras graban lo que ocurre hasta el más mínimo detalle. Damos con el momento exacto donde coinciden Joana Pastrana y "Polvillo". Ahí podemos ver como Joana recibe una patada y dirigiéndose a Jaime le dice "no me pegues una patada, tú". El sevillano responde "¿qué?" "Pues que no me des una patada"- repite Joana. Por lo tanto, sí hay patada y no hay constancia de que Joana Pastrana le llamara "maricón". Además, hay que tener en cuenta que en ese momento había testigos y nadie le llevó la contraria a la capitana en la ceremonia.