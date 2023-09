Empieza el tercer programa de El Conquistador. Los concursantes cada vez son más conscientes de la dureza del reality, el más exigente de la televisión. Un nuevo eliminado tendrá que abandonar, el equipo verde es el que más bajas tiene después de la marcha inesperada de Magda y Mar, que abandonaron voluntariamente, y también la de Anita Williams, eliminada por David Seco en el desafío. ¿Conseguirán la tan ansieada inmunidad? Te contamos en directo, minuto a minuto, todo lo que ocurre en el Programa 3.

El Conquistador | Minuto a minuto, Programa 3

23:58 horas - La asamblea más tensa de El Conquistador El equipo azul sale del campamento infernal para asistir a la asamblea, que empieza con reproches a sus compañeros por parte de Finito y Keroseno, los nominados: "Hubo gente que ni se pronunció respecto a nuestra nominación, la verdad que como equipo... da mucho que pensar". Polvillo está de acuerdo con ellos, pero no el resto, que aseguran que fue precisamente por la falta de motivación tras la prueba. Esto ha sido solo el comienzo, los reproches siguen. "En vez de hacer como otros hacen que cuando no hay cámaras actúan de una forma y delante de cámaras actúan de otra, nosotros actuamos igual", desveló Keroseno. Esta acusación enfada a su capitán, Patxi Salinas: "Me sienta fatal que digais eso, os hemos apoyado desde el primer día. Pasé ayer la peor noche de mi vida. ¿Crees que tenía ganas de decirte algo? Habéis intentado generar un mal rollo". Polvillo toma la delantera y empieza a atacar a Andrea: "Has dicho que nos quieres quitar de en medio". La concursante, sorprendida, lo niega rotundamente. No solo hay graves acusaciones dentro del equipo, también fuera de él. La discusión con los Yocahu trae cola. Según Keroseno, uno de los hermanos le dio "cinco codazos en los testículos, algo rastrero". Los Corocotes también fueron señalados por miembros de otros equipos. Joana Pastrana, capitana de las Atabeys acusó a Polvillo de haberle dado una patada en el cuello a propósito. Las versiones de los dos protagonistas son muy diferentes, pero la de Polvillo concretamente empieza a tambalearse. "¿No habías dicho que te había llamado maricón", le recuerda Andrea. Ahora el concursante no está seguro de lo que ocurrió. Ni sus propios compañeros creen en su testimonio. El Polvillo, así es el concursante más alocado de El Conquistador El resultado de la asamblea, un equipo fracturado. El equipo es el primero en nominar. Finito y Keroseno vuelven a crear polémica con su alegato. Nominan a Nai, en parte, por "hacer ilusiones" a Euxebi, que no da crédito a lo que escucha. Todo para no salir nominados. "¿Sois conscientes del daño que hacéis?", les pregunta indignado Patxi Salinas. La mayoría de los votos, en cambio, son para Polvillo, el nominado. Ahora es el turno del capitán, pero lo decidirá en el campamento, donde continuan las peleas y los reproches.

23:50 horas - El Carni amenaza con abandonar "Corred que se os enfría", les dice Raquel a las chicas, que están deseando descubrir qué es lo que les espera en el campamento rico. ¡Pizza! A las Atabey se les cae la baba y no es para menos. El resto de los equipos sufren las consecuencias de no haber ganado la prueba. El Carni está muy afectado, los chicos creen que puede ser debido a la ansiedad. "Siento mucha presión", dice sin casi poder caminar. Son sus compañeros quienes le ayudan a lavarse y cambiarse de ropa. Los médicos, al verle así, se acercan para atenderle. Además, tiene una lesión, por eso deciden ponerle un calmante. El concursante amenaza con abandonar el concurso, pero sus compañeros le animan a tranquilizarse. En el campamento pobre no tienen nada para llevarse a la boca, por eso tiran de lo que pueden. Ya han arrasado con los cocos que tienen a su alcance, así que algunos como Gorka se lanzan al mar para ver qué encuentran: "Asqueroso".

23:40 horas - Finito y Keroseno, primeros nominados de la noche Joana Pastrana no puede estar más orgullosa de su equipo, "reducido, pero bien compenetrado". Aprovecha que Raquel Sánchez Silva le ha dado la palabra para contar que Polvillo le propinó una patada en el único momento en el que se cruzaron y lo hizo deliberadamente y sin justificación, según el testimonio de la boxeadora. "Te falta respeto y educación", le dice Joana, unas palabras que los rojos aplauden. Él, mientras, le acusa de haberle llamado "maricón", pero no se lo dice directamente a ella. Los Yocahu aprovechan que están todos reunidos para decir que no están de acuerdo con el "juego sucio" que ha habido durante la prueba. Para Julian, son solo "quejas y excusas". Guyo no se queda callado y se enfrenta a los del equipo azul, provocando un momento muy tenso. Finito y Keroseno son los primeros nominados que elige el equipo verde como ganador de la prueba. Como las Atabeys están en desventaja numérica, van a por ellos y así equiparar los equipos: "Es normal, estamos en el punto de mira por ser dos".

23:28 horas - Loren se rinde y no acaba la prueba Las Atabey celebran su victoria, pero tanto el equipo rojo como el azul siguen dentro del laberinto. Loren, el guía de Corocote, empieza a encontrarse mal, no puede más con su cuerpo, colocado boca abajo. Al final, termina renunciando, aunque esto lleve a su equipo a quedar en último lugar en la prueba. Están muy enfadados y el ambiente es muy tenso. Los del equipo rojo llevan sin comer cuatro días y, esta noche, tampoco lo van a hacer. Los azules pasan del campamento rico al infernal, aunque ellos sí se han ganado su kit de supervivencia. El hambre y la desesperación pasan factura en el equipo Yocahu, que vuelve al campamento pobre sin comida. Guyo no deja de decir que Patxi no cumplió las normas, lo repite hasta la saciedad, hasta que sus compañeros le echan el freno y le piden que deje de hablar. Esto no le sienta nada bien a Guyo, que empieza a atacar a sus propios compañeros. No es bueno para el equipo y Cesc Escolá, su capitán, lo sabe, por eso intenta mediar entre ellos y relajar el ambiente.

23:26 horas - Equipo Atabey, ganador de la prueba de inmunidad El laberinto puede ser una de las pruebas más angustiosas de El Conquistador. Todos quieren llegar a su objetivo cuanto antes y saben que, para eso, tienen que pasar por encima de sus contrincantes, aunque estos griten de dolor. Las chicas son las más aventajadas, se nota que son menos integrantes y que tienen muchas ganas de ganar la inmunidad para poder salir del campamento infernal. Eligieron a Mireia como su guía, pero los médicos les aconsejaron cambiar de idea debido a su prótesis, no podía estar colocada boca abajo. Son las Atabey las primeras en alcanzar a su capitana, Joana Pastrana, que se lanza al barro para terminar la prueba. Mientras, los Corocote y los Yucahu pelean entre ellos después de encontrarse dentro del recorrido. Lo están pasando verdaderamente mal. Estos son los concursantes de El Conquistador, ¿quién logrará el título en TVE? Guyo está atascado en una de las esquinas con Andrea. Se queja de que le están agarrando del pelo para que no pase. Patxi Salinas, el capitán de Corocote, se defiende asegurando que ellos fueron quienes llegaron primero. Las Atabeys continúan su camino, con alguna dificultad, pero por delante en todo momento. Son las primeras en salir del laberinto, pero ¿dónde está la bandera del El Conquistador? Eso mismo se pregunta María, su guía y la encargada de dar indicaciones a sus compañeras. Joana es la primera en divisarla y saca fuerzas para impulsarse hasta ella.