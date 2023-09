Finito y Keroseno fueron los elegidos por el equipo de las Atabeys, ganadoras de la prueba de inmunidad, como los primeros nominados. La pareja de hermanos, que concursa conjuntamente en El Conquistador, tenían que enfrentarse al desafío y jugarse su plaza en el concurso. Con malos humos, se trasladaron del campamento rico al infernal tras perder la prueba de inmunidad, ya que Loren acabó por renunciar. Un cambio drástico que, inevitablemente, pasó factura al equipo. La asamblea del tercer programa fue la más polémica hasta el momento, los puñales volaban continuamente. Finito y Keroseno consiguieron poner en contra al resto de sus compañeros, con la expepción de Polvillo, que se puso de su lado y los defendió a muerte.

Todo empezó cuando Keroseno se sinceró y le reprochó a su equipo que no se hubieran acercado a ellos para darles ánimos en su peor momento. "Hubo gente que ni se pronunció. Como equipo, da mucho que pensar", confesó Keroseno. El equipo se justificó diciendo que no estaban de humor por el bajón tras perder la prueba. Excusas que a ninguno de los dos hermanos le convencieron. "Hubo tiempo para cantar", contestó Keroseno, que no daba el brazo a torcer.

Los hermanos y también Polvillo acusaron a los integrantes del equipo Corocote de actuar de cierta manera delante de las cámaras y por detrás tener un comportamiento totalmente distinto. Patxi Salinas, como capitán, quiso mediar y acabó echando más leña al fuego: "Habéis intentado generar un mal rollo". La pelea no acabó ahí.