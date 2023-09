Lo dejó claro en el último programa, no vino a El Conquistador a hacer amigos y lo está demostrando. Amayita tiene claro su objetivo, que no es otro que ganar el concurso y los 100 000 euros de premio. Se ha preparado para ello, ha entrenado, se siente fuerte físicamente y mentalmente, incluso después de haber pasado una noche en el campamento infernal. Se sorprendió cuando las chicas de su equipo la votaron a ella en las nominaciones, una elección que no entendió ni tampoco su capitana, Joana Pastrana, que tiene su mismo espíritu competidor. Amayita es fuerte y es una pieza clave en el grupo de las Atabey, que no se puede permitir otra pérdida.

La inmunidad para las Atabey En el tercer programa las chicas consiguieron por segunda vez la inmunidad al ganar la prueba del laberinto. La dinámica era muy sencilla: un miembro de cada equipo tenía que ser el guía, que estaría colgado de un arco boca abajo durante toda la prueba intentando dar instrucciones a sus compañeros. Su equipo tenía que entrar en el laberinto y, como si se tratara de un gusano, moverse encadenados de pies y manos, hasta alcanzar el centro del recorrido, donde les esperaría otro miembro del equipo. Esa persona sería la cabeza del gusano. Su misión, volver a sacar a su equipo del laberinto y terminar alcanzando la bandera de El Conquistador. 'El conquistador': Viajamos a los Haitises, el paraíso en República Dominicana que puede ser un infierno RAFAEL MUÑOZ(@munoz_rafa) Tras dudar mucho, las Atabey eligieron a Mireia como la guía del grupo. Una decisión que tuvieron que rectificar, ya que el médico les desaconsejó hacerlo por motivos de salud. No podía estar colgada con la prótesis de pierna. Garri la sustituyó y Mireia se colocó en la parte final para que pudiera ser arrastrada más fácilmente por sus compañeras. La estrategia les salió bien, porque ganaron el reto con bastante ventaja.