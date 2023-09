El Conquistador - Bronca en el equipo Yocahu contra Guyo

Tras una difícil prueba del laberinto, el equipo Yocahu se enzarza en una discusión. Guyo es el gran protagonista: se queja de Patxi Salinas y sus compañeros no le dan la razón. "Guyo, no has escuchado a nadie", le recriminan. "Déjame hablar, déjame ser yo, porque cada vez que yo hablo, todo el mundo me omite", protesta Guyo.