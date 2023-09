Esta aventura es de todo menos fácil. Los concursantes de El Conquistador están comprobando la dureza del concurso de supervivencia, el más exigente de la televisión. Hay pruebas que pueden acabar en lesión si no se se siguen las indicaciones de los especialistas, como el caso de Perla, que tuvo que abandonar tras caer mal al mar desde un trampolín de 15 metros de altura. El hambre y, en consecuencia, el cansancio acumulado también afectan al ánimo de los participantes, que tras cinco días de concurso ya están más irascibles y con peor humor, ya no tienen la motivación con la que entraron. Además, no ayudan las condiciones de los campamentos, sobre todo el infernal. Los mosquitos no les dan tregua, David Seco tiene la cara deformada por las picaduras de los bichos de los Haitises.

Teniendo en cuenta todo esto, es normal escuchar alguna queja por parte de los concursantes, a pesar de que ya sabían a lo que venían. Los del equipo Yocahu llevaban cuatro días sin comer cuando tocó la prueba de inmunidad del tercer programa. Sus integrantes cuentan los días para volver a llevarse algo a la boca y se quejan. "Tampoco es tanto", asegura Andrea, de Corocote. La realidad es que Mati ya les ha puesto un mote: en vez de llamarles Yocahu, para él son los "Yoquejas".