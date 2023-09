Amb la tardor arriba la pluja i amb ella la temporada de bolets, que els boletaires esperen d’un any per l’altre, sense saber ben bé on troben més plaer: si en buscar-los o en degustar-los. El biòleg Jesús Valera explica a 'Va de Verd', programa presentat per María Gómez i disponible a RTVE Play, cal saber bé on i quan creixen aquests fongs abans de sortir a agafar-ne. També és important conèixer les diferents espècies perquè n'hi ha algunes que són tòxiques, verinoses o psicotròpiques.

No tots els bolets són silvestres, i això vol dir que n’hi ha que es poden cultivar, com ara el xampinyó, les gírgoles o el shiitake, que ara està molt de moda. Hi ha més de 14.000 espècies reconegudes.

On els trobem? Els racons més foscos i més humits dels boscos són sovint l’indret idoni per trobar bolets. Necessiten humitat i poca llum perquè no fan fotosíntesi. Per això diem que no són plantes, sinó fongs. Els reconeixereu pel seu barret característic sostingut per un cos o cama.