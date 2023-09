17:34

El Sindicat de Llogateres demana no donar suport a la investidura de Sánchez fins que no es desencalli la regulació de preus

El Sindicat de Llogateres demanat no donar suport a la investidura de Sánchez fins que el govern central no desencalli la regulació dels preus de l'habitatge. "Si no hi ha regulació de lloguers vigent, que no hi hagi investidura", ha afirmat el portaveu de l'entitat, Enric Aragonès, després de la reunió d’aquest dimecres entre la ministra de Transports, Raquel Sánchez, i la consellera de Territori, Ester Capella. Segons Aragonès, la trobada ha constatat que el Ministeri està ''bloquejant" l'aplicació de la regulació de preus del lloguer amb l'"excusa" que l'índex català no és homologable i que cal fer-ne un d’àmbit estatal.