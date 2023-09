L'actualitat d'aquest dimarts passa per l'endemà de la Diada de Catalunya. L'amnistia i l'autodeterminació continuen marcant l'agenda política en el dia en què el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha reconegut que va reunir-se amb Junts per negociar la seva investidura. El president català, Pere Aragonés, ha respost al clam de l'ANC i ha dit que sense reconeixement internacional, una DUI no va enlloc.

L'interlocutor de Sumar amb Junts, Jaume Asens, ha estat al plató del Cafè d'Idees amb Gemma Nierga i ha destacat que el Tribunal Constitucional haurà de decidir si l'amnistia és constitucional. Asens està convençut que hi haurà acord per a una investidura de Pedro Sánchez, però adverteix al PSOE que està fent tard.

A la Ciutat de la Justícia, ha començat el judici contra l'extennista Arantxa Sánchez Vicario, el seu exmarit, Josep Santacana, i cinc persones més. Se'ls acusa d'amagar el patrimoni per evitar l'embargament per un deute amb hisenda. Vicario, de fet, ha admès els fets, però ha dit que era Santacana qui gestionava el seu patrimoni i qui va decidir amagar-lo perquè no li embarguessin.

D'altra banda, la inflació continua la tendència a l'alça i ha pujat dues dècimes a l'agost. L'INE ha fet públiques les dades definitives, i associa aquest creixement a l'encariment dels carburants. Els aliments han baixat dues dècimes, però també continuen disparats. Sobretot, l'oli d'oliva, el sucre i l'arròs.