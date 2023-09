La Diada de Catalunya marcada per l'amnistia

L'amnistia ha marcat els discursos i intervencions dels partits polítics, associacions independentistes i d'altres entitats que han participat en els actes de celebració de la Diada d'aquest 2023. Membres de diversos partits polítics i entitats de la societat civil, han participat en l'ofrena al monument de Rafael Casanova a Barcelona excepte CUP, Cs, Vox i PPC. El president d’ERC, Oriol Junqueras, no assistirà a cap dels actes i convocatòries que tenia previstes per la Diada d’aquest dilluns.

05.35 min L'amnistia marca la Diada

Els més matiners que han dipositat la corona de flors han estat Mossos, Bombers, Agents Rurals i representants de la Guàrdia Urbana de Barcelona. A les 9 hores del matí, ho ha fet el Govern de la Generalitat amb el president de la Generalitat, Pere Aragonès, al capdavant. El Govern ha insistit que l'amnistia és "un punt de partida" i una "línia vermella".

Tot just després de l'ofrena, la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, ha tornat a reivindicar, com a missatge aquesta Diada com a punt d'inflexió per a Catalunya. També ha reiterat que cal abordar el referèndum. La número dos del Govern ha destacat que s'ha "desbrossat" el camí per acabar amb la repressió de l'Estat, a partir dels indults i la reforma del Codi Penal, però que en la nova fase de la negociació cal aconseguir l'amnistia i "embastar" l'autodeterminació.

A continuació, la nova presidenta del Parlament, Anna Erra, ha encapçalat l'ofrena la mesa del Parlament en representació de la Cambra catalana. La presidenta del Parlament, Anna Erra, ha animat a "omplir el carrer" per la Diada, però subratlla que "no hi ha normalitat" perquè segueix havent-hi exiliats.

La presidenta de la Diputació de Barcelona i alcaldessa de Sant Boi de Llobregat, Lluïsa Moret destaca el compromís dels ajuntaments com "a administracions transcendentals per a la transformació del país".









Els missatges dels partits El primer secretari del PSC, Salvador Illa, ha reivindicat la voluntat de "ser i conviure" dels catalans i ha demanat que Catalunya es reconegui "en la seva pluralitat". Després de l'ofrena a Rafael Casanova, ha dit que la Diada és "una ocasió per tornar a afirmar la voluntat de ser i conviure dels catalans, que Catalunya és plural i que s'ha de reconèixer en la seva pluralitat". Uns minuts abans, ha fet l'ofrena l'Ajuntament de Barcelona encapçalat per Jaume Collboni, qui és la primera vegada que ho fa com a alcalde.

Per la seva banda, la líder dels comuns, Jéssica Albiach, veu la Diada com "un punt d'inflexió per començar un nou temps" amb l'amnistia sobre la taula. Després de l'ofrena floral a Rafael Casanova, Albiach ha insistit que "ara és necessària l'amnistia per a culminar el procés de desjudicialització". La secretària general adjunta d'Esquerra Republicana de Catalunya, Marta Vilalta, creu que és una Diada d'"oportunitat" perquè veu com l'independentisme és "decisiu" i fa una crida per "treballar amb la màxima complicitat amb la resta formacions independentistes". La CUP s'ha desmarcat de la celebració dels actes institucionals del matí i Eulàlia Reguant ha carregat contra Aragonès per negociar amb Madrid quan, diu, la política l'ha de marcar Catalunya.

Els sindicats posen l'accent social Els secretaris generals dels sindicats CCOO, Javier Pacheco, i el d'UGT, Camil Ros, han posat l'accent social a aquesta ofrena. Han demanat als partits i les institucions que estiguin a l'altura del que necessita la ciutadania.

L'ANC crida a la mobilització i Òmnium diu que l'amnistia "no és una opció, és una necessitat" Les principals entitats independentistes, com Òmnium i l'ANC, fan una crida a mobilitzar-se. El president d'Òmnium Cultural, Xavier Antich, ha assegurat que l'amnistia "no és una opció, és una necessitat". "No és el punt i final de res, és el principi de la resolució del conflicte polític", ha afirmat durant l'ofrena floral per la Diada al monument de Rafael Casanova de Barcelona. Per la seva banda, la presidenta de l'ANC, Dolors Feliu, ha fet aquest dilluns una crida a la participació la manifestació d'aquesta tarda convocada per l'entitat. La presidenta de l'ANC ha afirmat que no té "por a bloqueig" a la governabilitat de l'Estat i ha deixat clar que "no hi pot haver cap negociació que no tingui molt clar que és per a la independència de Catalunya". "Creiem que no ens podem deixar enganyar", ha sentenciat.

Cs, Vox i PPC no participen en l'ofrena floral A més de la CUP, els partits no independentistes no han anat a l'ofrena floral davant el monument de Rafael Casanova a Barcelona. Tampoc ho han fet Ciutadans, Vox i PPC.