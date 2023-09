Les altres capitals catalanes també celebren els actes per la Diada

L'amnistia i la defensa del català han centrat l'acte institucional de l'Ajuntament de Girona, la Diputació i la delegació de la Generalitat. Unes 500 persones s'han sumat a la commemoració a la plaça Catalunya.

Centenars de persones han omplert la nau central de la Seu Vella de Lleida on aquest dilluns ha tingut lloc l'acte institucional de la Diada Nacional de Catalunya, presidit per la consellera de Territori, Ester Capella. Aquest s'ha dut a terme de forma unitària entre la Generalitat, la Diputació de Lleida i La Paeria i, per primer cop, s'ha celebrat el mateix dia 11 de setembre, en comptes de programar-lo en els dies previs. La defensa de la llengua catalana ha estat un dels temes que s'ha reivindicat en els diferents discursos i l'acte s'ha tancat amb una ofrena floral al monòlit del pont llevadís del Turó.

També amb ofrenes florals al monument a Casanova han celebrat a Tarragona la Diada. Amb representació de l'Ajuntament i els delegats del Govern i la Generalitat, a més d'entitats locals. S'ha recordat a les víctimes del terratrèmol del Marroc. I l'alcalde Viñuales ha destacat que a Catalunya "no tots pensem igual, però sabem conviure