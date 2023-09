L'amnistia marca la Diada

El president Aragonès avisa que no serà la fi de res, sinó l'inici del camí cap a un referèndum. Junts insisteix que no abandonen la via unilateral. Retrets entre l'independentisme previs a la manifestació de l'ANC convocada per aquesta tarda.

Els socialistes fan valdre que s'ha obert un nou camí, diuen, d'entesa i convivència a Catalunya. VOX, PP i Cs, que no han participat en cap acte de la Diada, es miren de reüll les negociacions. Feijóo anuncia una ofensiva judicial si el Govern acorda una llei d'amnistia. ERC i Junts coincideixen a l'acte d'Òmnium.