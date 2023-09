Continua el judici contra l'extenista Arantxa Sánchez Vicario, el seu exmarit Josep Santacana i 4 suposats testaferros per alçament de béns. Aquest dimecres, alguns dels assessors, administradors i testaferros de les societats de l'extenista Arantxa Sánchez Vicario han assegurat que coneixia els moviments del seu patrimoni, tot i que el lideratge i la gestió diàries les duien el seu pare fins al 2009 i el seu exmarit, Josep Santacana, des d'aleshores.

En la primera sessió, l'exesportista ha culpat Santacana d'amagar tot el seu patrimoni perquè no l'hi embarguessin. Sánchez Vicario ha admès els fets i ha assegurat que en aquella època es dedicava a jugar a tenis i que Santacana es dedicava a gestionar els seus béns. En la seva declaració ha afirmat que li posava papers en blanc perquè els signés i que era ell qui s'encarregava d'omplir-los.

Santacana era l'encarregat de gestionar el seu patrimoni des de l'any 2009, ja que abans ho feien els pares de l'extenista. Sánchez Vicario ha dit en el judici que ara no té diners a Espanya, Andorra i Suïssa, i que creu que la seva fortuna, valorada en uns 20 milions, podria estar als Estats Units. Afima també que ja ha començat a pagar el deute i que la meitat del que cobra per les seves feines a Miami s'ho queda el banc. Un fet que va certificar el Banc de Luxemburg.

Aquest divendres està prevista la declaració de la resta d'acusats, entre ells el seu exmarit Josep Santacana. A l'entrada de la Ciutat de la Justícia, afirmava que estava molt tranquil, que no se'n penedia de res i que mai s'havia encarregat de la gestió del patrimoni de Sánchez Vicario. També va aportar com a prova tres cartes manuscrites per l'extenista on culpa els seus pares de tots aquests fets.

Alçament de béns i insolvència punible

Sánchez Vicario, Josep Santacana i els altres 4 suposats testaferros estan acusats dels delictes d'alçament de béns i insolvència punible. L'exesportista va ser condemnada l'any 2009 pel Tribunal Suprem per frau fiscal per no tributar a Espanya quan deia que vivia a Andorra amb una condemna de 5,2 milions. Per pagar a l'Agència Tributària, va demanar un crèdit al Banc de Sabadell que va avalar el Banc de Luxemburg. Aquesta entitat li va deixar els diners l'any 2010, però ella no els va tornar mai. Aleshores, el banc li va demanar que els retornés, li va fer requeriments i li va presentar una demanda civil que va guanyar. Posteriorment, va presentar la querella.

El banc no li va embargar els béns perquè Sánchez Vicario era insolvent volgudament en aquell moment. Segons la Fiscalia, va idear un pla seguint les consignes de Santacana per descapitalitzar tot el seu patrimoni a través del buidatge dels comptes corrents, fent desaparèixer els crèdits i venent el seu patrimoni immobiliari.