L'expresident d'Unidas Podemos al Congrés i interlocutor de Sumar amb Junts, Jaume Asens, destaca que el Tribunal Constitucional (TC) haurà de decidir si l'amnistia és constitucional. Asens considera que el problema polític amb Catalunya "es trena quan intervé un tribunal de forma unilateral, el TC és l’origen del problema i ara pot ser la solució". El negociador creu que ara, a diferència del 2017, Carles Puigdemont té davant un govern que està en disposició de negociar: "Desapareix la temptació de la unilateralitat".

Asens defensa que la via de l'amnistia té "moltes més opcions" ara que durant la passada legislatura perquè ara el Tribunal Constitucional està " en mans progressistes ". L'exdiputat d'Unidas Podemos argumenta que l'amnistia pot ser l'altra cara del 155 o de la sentència del 2010 que anul·lava l'Estatut, "ara podem posar el marcador a zero".

Asens considera que el PSOE està anant molt a poc a poc i que ara per ara no hi ha negociació amb Junts: "El PSOE considera que ara és el moment de Feijóo. Pensem que quan abans comenci millor, té complexitat".

Veu factible l'acord d'investidura: "Tothom actua amb responsabilitat"

En una entrevista al 'Cafè d'idees' de La 2 i Ràdio 4, Asens s'ha mostrat convençut que hi haurà govern progressista, però demana accelerar els temps de negociació. L'exdiputat creu que el president, Pedro Sánchez, "és molt més valent" i el pas natural i coherent és ara un pas més ambiciós: "Estic convençut que no serà fàcil, però el veig factible, tothom actua amb responsabilitat, hi ha un conflicte polític i s'ha de resoldre políticament, també hi ha un reconeixement de legitimitat mútua".