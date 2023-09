Asens: "El TC ha sigut l'origen del problema i ara pot ser la solució"

Jaume Asens destaca que el Tribunal Constitucional haurà de decidir si l'amnistia és constitucional: "El TC ha sigut l'origen del problema, i ara pot ser la solució", destaca. L'expresident d'Unides Podem al Congrés defensa que la via de l'amnistia té "moltes més opcions" que la passada legislatura perquè el TC està "en mans progressistes". Defensa que Laura Borràs no ha d'estar inclosa en la llista de persones amnistiades i aposta pel comptador a zero a partir de 2010. El negociador de Sumar amb Junts admet que "ha sortit algun nom" de negociador o mediador amb el partit de Carles Puigdemont i creu que ERC l'acceptaria. Lamenta que el PSOE no hagi iniciat negociacions per a la investidura: "Està anant a velocitat de creuer". I insisteix que creu que, "mentre hi hagi un diàleg", "desapareix la temptació unilateral".