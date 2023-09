Rozalén se "agarra a la vida" en la prevención contra el suicidio

Un himno como La belleza, de Luis Eduardo Aute sólo puede ser versionado por artistas de la talla de María de los Ángeles Rozalén Ortuño, más conocida como Rozalén. De hecho, fue él mismo quien le entregó la canción a la artista, dándole toda la libertad para “hacer con ella lo que quisiera”. Salvo dos indicaciones: "Me dijo que cambiara el ahora que se cae el muro por ahora que construyen muros y que ya no dijera maquillajes de ocasión, sino ideología de la piel”.

Esa fue la última vez que Rozalén coincidió con el artista, por quien dice haberse sentido muy cuidada. “Yo en casa tengo un gira luna de papel que él me dibujó, y para mí es como lo más valioso que tengo", confiesa.

Agarrándose a la vida

Agarra la vida es un concierto solidario para concienciar sobre el suicidio que se celebró el 7 de septiembre en el Wizink Center de Madrid, en el que ha participado Rozalén, acompañada de muchos otros artistas sensibilizados y conscientes, que de manera solidaria transmitían el mismo mensaje desde distintos lenguajes musicales. Entre ellos estuvieron Arkano, Ismael Serrano, Nena Daconte, Huecco o Blanca Paloma.

Su relación con este proyecto comenzó por un mail que recibió de parte del Teléfono de la Esperanza (024), donde le pedían (por su formación) que fuese ella quien compusiera la canción dedicada al suicidio.

Y es que María Rozalén estudió psicología, y confiesa que, durante la carrera rehuía de este tema por no terminar de comprenderlo. "Era un tema que a mí me echaba para atrás porque no comprendía. Cuando ha pasado algo en mi familia y sientes esa rabia porque no entiendes nada, ¿no? Y más yo, que encima amo tanto levantarme todos los días por la mañana. Además, últimamente tengo mucha gente alrededor que cree que la solución está en quitarse de en medio”, cuenta.

Fue entonces, con una amiga de toda la vida con quien escribió mano a mano la canción Agarrarte a la vida.