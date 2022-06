'Sé de los fantasmas que habitan en ti, del pozo frío y oscuro del que no logras salir” esta frase refleja el dolor sufren diariamente muchas personas y muchas de ellas terminan por quitarse la vida. De nuevo, Rozalén vuelve a poner su voz como herramienta a un tema social del que ha llegado el momento de hablar bien alto, el suicidio.

Una canción que se sentía con la obligación de hacer por su formación como psicóloga. A pesar de sus estudios, la artista ha contado con la ayuda de expertos que le ayudaban en el proceso de creación y a subsanar los errores cometidos durante el camino. Asimismo, asegura que esta letra ha sido de las que ha hecho con más cuidado y con más responsabilidad debido a la delicadeza del tema.

Un tema que habla de una amiga y del proceso que ella ha vivido

“En la carrera me costaba mucho estudiar esto porque no lo comprendía, pero sí la vida es maravillosa. ¿Cómo es posible que haya gente que llegue a ese punto?”, estos eran las reflexiones de la manchega. Sin embargo, confesaba que hasta que no te toca “así como algo muy personal, la chispa no se encendía”.

La concepción de este hit surgió hace un tiempo gracias al "teléfono de la esperanza". “Una mujer maravillosa que se llama Magdalena, nos escribió un mail hace tiempo y nos dijo: necesitamos una canción y te queremos”. La cantautora se negó a hacer esta colaboración, pero, dejó en ella esa semilla que terminó de germinar cuando una amiga suya estaba pasando por “un momento de pozo”. La generosidad de Rozalén la animó a componer esta canción por ella. “Le pedí que me escribiera en hojas lo que se le pasaba por la mente y claro, cuando fui haciendo la canción ella”.