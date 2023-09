Es ya parada obligatoria en los conciertos previos a Eurovisión. Después de llevar el festival a Madrid desde 2017 y habiendo reunido a 28 delegaciones el pasado abril en la sala La Riviera, Eurovision-Spain.com añade un tercer día de celebración a su esperada PrePartyES. Aparte de los ya clásicos dos conciertos, uno de bienvenida y otro con artistas de la edición actual de Eurovisión, añade como novedad el EuroClubES Dress Party.

Apunta la fecha en el calendario: el EuroClubES Dress Party tendrá lugar el jueves 28 de marzo, mientras que el viernes 29 será el concierto de bienvenida y el sábado 30 actuarán los representantes de la próxima edición del certamen europeo. Las entradas en formato pack para los dos conciertos e individual para esta nueva fiesta ya se pueden comprar en la página web de la PrePartyES.

La PrePartyES 2023, todo un éxito

¿Qué artistas viajarán a Madrid para actuar en la PrePartyES de 2024? La séptima edición reunió a las delegaciones de 28 países de Eurovisión 2023, incluyendo entre ellos a Loreen. La ganadora del festival en 2012 volvió a hacerse con la victoria del certamen este mismo año, pero antes actuó en la PrePartyES, donde interpretó tanto "Euphoria" como "Tattoo". También participaron en la celebración Blanca Paloma, nuestra representante en Liverpool, y el finlandés Käärijä, que acabó logrando la segunda posición en Eurovisión.

Completaron el cartel Brunette (Armenia), Voyager (Australia), Teya y Salena (Austria), Gustaph (Bélgica), Vesna (Chequia), Let 3 (Croacia), Reiley (Dinamarca), Alika (Estonia), Joker Out (Eslovenia), La Zarra (Francia), Iru (Georgia), Wild Youth (Irlanda), Sudden Lights (Letonia), Monika Linkyté (Lituania), The Busker (Malta), Pasha Parfeni (Moldavia), Alessandra (Noruega), Mia Nicolai y Dion Cooper (Países Bajos), Blanka (Polonia), Mimicat (Portugal), Mae Muller (Reino Unido), Piqued Jacks (San Marino), Luke Black (Serbia), Remo Forrer (Suiza) y Lord of the Lost, (Alemania), que enviaron su actuación live on tape.