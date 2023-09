Dejó la televisión en 2010 y el pasado jueves 31 de agosto regresó a un plató por primera vez en 13 años. Fue durante la presentación de 'Mañaneros', el nuevo programa que llega a las mañanas de La 1 de RTVE. Su aspecto era muy distinto al que todos recordaban, y las alarmas no tardaron en sonar. ¿Qué le ha pasado a la periodista del corazón? ¿A qué se debe este cambio físico? Casi todos los titulares llevaban la misma palabra: irreconocible.

Ese día, la periodista y el resto del equipo, no quiso revelar el motivo de la transformación, porque querían desvelarlo este lunes, en el arranque el programa. Y así ha sido. Jaime Cantizano ha salido del plató para ir a buscar a Pepa Jiménez en ese espacio que no solemos ver, junto a las cámaras, casi a oscuras. Y de la oscuridad se ha pasado a la luz. La periodista, apoyada por el presentador, ha contado lo que le ocurrió.

"Hace unos años, mi hija me obligó a ir a ginecólogo, y me detectaron un cáncer de ovarios", ha empezado a decir. Visiblemente emocionada, ha relatado el doloroso camino que ha recorrido en este tiempo. "Me quitaron los ovarios y los análisis revelaron que el cáncer era muy malo. ¡Mi hija me salvó la vida!", ha contado.

Una actitud positiva A esto se debe su retiro de las cámaras. Ha estado dos años en reposo absoluto, cuidándose y recuperando poco a poco la imagen que perdió. "Se me cayó el pelo, porque hay algunas quimios que hacen que se te caiga el pelo". Pero lejos de envolverse en dolor, la periodista ha optado por tener una actitud positiva, encarar la enfermedad y apostar por la vida. "Afortunadamente estoy bien, estoy aquí y se sale. De esto se sale". Pepa Jiménez en una imagen de archivo gtres Pepa Jiménez era una de las tertulianas más populares de las mesas del corazón, y una de las más polémicas. El enfrentamiento público con Belén Esteban y la famosa llamada de teléfono, en riguroso directo, de Isabel Pantoja la situaron dos veces en el ojo del huracán mediático.