Ante la insistencia de su madre, la Duquesa de los infantes, Jimena no ha tenido otra opción y ha confesado su gran secreto: “Si me quedo en La Promesa, tarde o temprano alguien se dará cuenta de que no estoy embarazada". Por eso quería irse con Manuel a Madrid, para que nadie del palacio se enterara. Ahora, Jimena solo tiene dos opciones: quedarse embarazada de verdad o simular una pérdida del bebé. ¿Conseguirá su objetivo? ¿Lo descubrirá la familia Luján?

Hemos descubierto el lado más romántico de Curro, pidiendo matrimonio a Martina en su intento por evitar la boda con Don Antonio de Carvajal y Cifuentes. Pero la respuesta de la sobrina del marqués no ha sido la esperada. ¿Cómo avanzará esta trama? Pía lleva varios días con dolores por el embarazo. Abel ha decidido visitar al ama de llaves y ha asegurado que sus dolencias son totalmente normales en este último tramo de embarazo. Sin embargo el bebé está en camino porque… ¡Pía se ha puesto de parto! Si quieres saber lo que va a pasar del 28 de agosto al 1 de septiembre aquí te dejamos el avance de los episodios 172 al 176.

Avance del capítulo 172 del lunes 28 de agosto Pía se pone de parto, pero la cosa se complica y parece que va a durar más de lo esperado. Abel le pide ayuda a Jana para asistir al ama de llaves. Jimena busca los abrazos de su marido en un intento por quedarse embarazada, pero éste, que no se puede quitar a Jana de la cabeza, la rehúye. Los planes se tuercen para Jimena, si no logra quedar en estado, su mentira saldrá a la luz. La Promesa - Abel pide ayuda a Jana para asistir a Pía Por muchos esfuerzos que hacen, ni Lope ni María Fernández logran convencer a Salvador para que acepte el dinero recaudado y se opere. ¡Qué difícil es a veces este chico! Alonso empieza a tener dudas sobre el apoyo que le están dando a Martina y lo comparte con Cruz, ellos mismos concertaron los matrimonios de Tomás y Manuel sin consultarles… Pero todas esas dudas pasan a un segundo plano cuando llega a La Promesa una inesperada carta ¡de la Casa Real!

Avance del capítulo 173 del martes 29 de agosto Toda la familia está expectante con la carta de don Antonio de Carvajal y Cifuentes, el chico que pretende a Martina. En ella, anuncia su visita inminente a La Promesa. Todo el palacio se revoluciona: Cruz porque ve cómo sus planes de frustrar la boda de Martina se complican, y el servicio porque, una vez más, van a vivir sobrecargados de trabajo. Quien sí se alegra de la llegada de don Antonio es Manuel, que tiene la excusa perfecta para retrasar su traslado a Madrid. Aunque no todo son alegrías para él, ya que se ha dado cuenta de que entre Jana y Abel empieza a surgir una afinidad sospechosa. El trabajo se multiplica en 'La Promesa' y Feliciano se presta a ayudar Jana y Abel, sin embargo, ponen toda su preocupación en el parto de Pía, que se está alargando demasiado. El niño debe nacer ya, pero las complicaciones se multiplican, poniendo en riesgo las vidas de los dos. Entre el parto y la próxima visita a La Promesa, las labores se multiplican, y Feliciano se presta a ayudar, aunque vuelven a rechazarlo. Solo la ayuda de Teresa hará que Mauro se involucre con el muchacho.

Avance del capítulo 174 del miércoles 30 de agosto ¡La Promesa tiene un nuevo miembro! El niño de Pía ha nacido, pero el ama de llaves ha perdido mucha sangre y su vida pende de un hilo. Abel y Jana se afanan por salvar a la pobre Pía. Cruz obliga a Curro a espiar a Martina, lo necesita como aliado para frustrar la boda con don Antonio. Curro lo intenta, aunque no lo tiene nada fácil después de que Martina rompa definitivamente su relación. Jimena ve una vez más frustrado su intento de quedarse en cinta… Porque Manuel no logra quitarse a Jana de la cabeza y es incapaz de intimar con su mujer. Tenemos nuevo miembro en 'La Promesa': el bebé de Pía Carlos le abre su corazón a Candela, le confiesa su amor y le pide que comiencen algo juntos… Pero la reacción de la ayudante de cocinas no es precisamente la que él esperaba. Alonso intenta un acercamiento con su hermano, pero lejos de conseguirlo, éste tiene consecuencias muy graves.

Avance del capítulo 175 del jueves 31 de agosto Fernando consigue salvarse de su crisis cardiaca gracias a la medicina que le administra Margarita. Este evento, sumado a los cuidados del médico a Pía, que sigue convaleciente tras su parto, hacen que Cruz tenga un encontronazo con Abel. Carlos regresa a la Promesa con la intención de disculparse con Candela, pero es ella quien se disculpa por su espantada. Carlos regresa a 'La Promesa' para disculparse con Candela Como era de esperar, Ramona sigue en sus trece y pone un ultimátum a Jana: o se va con ella de Luján o no quiere que vuelva a visitarla jamás. Quien juega con el peligro es Jimena que, en su cabeza, empieza a tantear la posibilidad de fingir un aborto de la manera más peligrosa. Pía sigue peligrosamente enferma, pero lo que ninguno sabe es que será su retoño quien corre peligro igualmente.