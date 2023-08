La promesa | Episodio 174 - Serie online en RTVE.es

Programas no recomendados para menores de 16 años (NR16)

¡La Promesa tiene un nuevo miembro! El niño de Pía ha nacido sano y salvo... Pero el ama de llaves ha perdido mucha sangre y su vida pende de un hilo. Abel y Jana se afanan por salvar a la pobre Pía. Cruz obliga a Curro a espiar a Martina, lo necesita como aliado para frustrar la boda con don Antonio. Curro lo intenta, aunque no lo tiene nada fácil después de que Martina rompa definitivamente su relación. Jimena ve una vez más frustrado su intento de quedarse en cinta... Porque Manuel no logra quitarse a Jana de la cabeza y es incapaz de intimar con su mujer. Carlos le abre su corazón a Candela, le confiesa su amor y le pide que comiencen algo juntos... Pero la reacción de la ayudante de cocinas no es precisamente la que él espera. Alonso intenta un acercamiento con su hermano, pero lejos de conseguirlo, éste tiene consecuencias muy graves.