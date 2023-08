Issa Diagne: "No quiero que la gente coja una patera porque sé lo que pasa"

El documental ¡Qué bello es perder! cuestiona la cultura del éxito, el fracaso y la suerte. Hay personas que reescriben su vida y cambian la definición tradicional del éxito para encontrar su propio camino. Historias como la de Issa Diange, migrante senegalés; Jona Arribas, escritor; o Ana Santidrián, activista rural que han tomado las riendas de su propio relato. A continuación reunimos algunas de sus reflexiones.

Issa Diagne: "Yo sé mi camino. Yo sé porque yo vine. Estás aquí para ti, para cambiar tu vida. Mi madre ha sufrido mucho. Yo vine aquí para trabajar, para ayudarla. Me dicen vale, sí, pero este camino. Hay que tener un buen camino. Conectar con buena gente".

Tiene 34 años. Llegó a España en 2020. En mitad de la pandemia se subió a una patera para huir de la pobreza de Senegal. Y aunque nunca pensó en llegar a Europa así, fue su única solución.

Su viaje duró 15 días, a los 10 se les acabó el combustible y quedaron a la deriva. Tampoco tenían comida ni agua potable, por lo que tuvieron que beber agua de mar. Cuando Salvamento Marítimo les rescató no podían ni andar. En la travesía fue la primera vez que Issa vio un cadáver.

Tres años más tarde, Issa ha hecho varios cursos y ha tenido varios trabajos. Ahora tiene en mente escribir un libro para contar la realidad del viaje y la de Europa. Quiere contar la realidad: no se soluciona tu vida de un día para otro y el viaje en patera no merece la pena.

“Ahora tengo muchos objetivos. Como este proyecto para mi país, un libro, porque yo no quiero que la gente coja una patera. Tenemos que enseñar la vida real de aquí, la verdad. Este proyecto es para ayudar a la gente".

"Hay que tener pasión. Yo lo he pasado muy duro. Mira, la suerte que tengo es que conocí a mi familia de aquí, a mi madre. Hay gente que no la tiene. Hay gente que está durmiendo en la calle. Quiero hacer el libro que ya estamos escribiendo sobre la vida real de aquí, en Europa”.

El éxito de volver

Ana Santidrián es una joven burgalesa de familia ganadera. Doctora en Ingeniería Química y Medio Ambiente decidió que su sitio está en el campo. Su espíritu viajero la ha impulsado a vivir y visitar muchos territorios interesándose por la cultura rural y tradicional.

Ha creado Biela y Tierra, un proyecto que promueve la agroecología, la movilidad sostenible, los ecofeminismos y la soberanía alimentaria para conseguir un mundo rural vivo y un consumo consciente y transformador.

“Vivimos en una sociedad capitalista y consumista, en la que vales por lo que tienes y no por lo que eres. Y lo sufrimos porque nos deja pocas salidas, pocas ventanas y pocas miras para decidir realmente qué queremos hacer, quién queremos ser, cómo queremos contribuir a dejar lo mejor de nosotras mismas en este mundo”.

“También está la competitividad. Está el 'bueno, tú lo vales' y el sueño americano. Están todos esos mensajes que nos alejan de formar comunidad. Los seres humanos somos seres sociales, necesitamos los unos de los otros. Yo en los últimos años también me he ido acercando al decrecimiento, he ido tomando decisiones que a personas les parecen valientes, pero a mí me parecen lógicas, naturales y he de decir que en esta forma de vivir en la que necesito mucho menos, me siento muy libre”.