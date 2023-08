¿Protegió el éxito del fracaso a Esty Quesada y a Lichis?

El documental sonoro ¡Qué bello es perder! explora y cuestiona la cultura del éxito actual, así como la gestión del fracaso y la suerte. Convertirse en una persona famosa, pasar a ser una celebridad o alcanzar la cima en algún momento de tu vida no te libra del sentimiento de fracaso e incluso puede llegar un momento en el que el peso del éxito es mayor que tu libertad individual. Estas son las historias de Esty Quesada, conocida como Soy una pringada, y Lichis, cantante y compositor de La cabra mecánica.

El éxito y las clases sociales

Esty Quesada es una joven de Barakaldo que triunfó en Youtube en 2015. Desde entonces, gracias a la visibilidad de las redes sociales y, sobre todo, "a la suerte", ha podido trabajar de lo que le gusta: el cine. Desde que se fue de su ciudad natal, dónde vivía con una familia desestructurada y precaria, ha mejorado su salud mental. Esas vivencias la han llevado a asegurar que para las personas pobres muchas veces el suicidio es su única opción.

“Esty Quesada: “La meritocracia está muy bien para los ricos. Es su excusa para no tener que decir 'oye, que mi padre me ha enchufado'"“

Su carrera cinematográfica es multidisciplinar. Ha trabajado desde actriz (La llamada, Vota Juan), hasta directora y guionista de su propia serie (Looser). También ha protagonizado un docu-reality, Road Trip, junto a Nuria Roca. Las dos estuvieron viajando por Estados Unidos, un país que fascina a Esty porque es un "circo". Además de su trabajo en el mundo del cine, ha escrito dos libros Freak y Las cosas que me salvaron la vida y tiene un podcast en Podimo, Special People Club.

Esty Quesada: “Mira los estándares del éxito. ¿Todos los influencers suelen venir, casi todos de familias ricas, no? A toda esa gente se lo han dado hecho. Ahora toca ser famosa en redes y si hubiese tocado en los 80 estar de presentadora de televisión, pues se lo hubiesen dado también. Yo rompo con eso porque vengo de una familia pobre, nadie me apoyaba y como la Veneno, yo me he hecho a mí misma y nadie me ha ayudado. Entonces yo creo que eso es importante".

"Luego me gusta usar mis espacios mainstream para hacer un poco la disidencia, en plan poner mensajes ahí, que igual otra persona no diría. Tengo un podcast que se llama 'Especial People Club' y el último episodio es con Íñigo Errejón. En él hablamos de la okupación de casas, que es un tema que no se puede hablar en un medio mainstream porque "ay, qué malos". Más malos son los bancos que tienen casas vacías y gente en la calle muriéndose. Entonces me gusta mandar ese tipo de mensajes. Y sobre todo parece que cuando una persona gana moneda, se olvida de sus orígenes y se olvida la conciencia de clase. Yo puedo decir creo que tengo mucha conciencia de clase y que no me olvido. Así que eso también es importante. No olvidar los orígenes”.