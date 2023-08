Los cinco pasos en el camino hacia el éxito

El documental ¡Qué bello es perder! cuestiona la idea actual de la cultura del éxito. El éxito, el fracaso y la suerte pueden abordarse desde muchos puntos de vista: Maite Vallet, Luis Muiño, Graciela Padilla y Vico; coaching, psicología, comunicación o filosofía. A continuación reunimos algunas sus reflexiones más intersantes.

"El éxito, igual que el fracaso, son cuestiones completamente aleatorias que surgen de una manera casual y a las que yo, personalmente, no hago mucho caso. Hay una frase que me gusta a mí de Rudyard Kipling que decía trata al éxito y al fracaso, esos dos impostores, con la misma indiferencia. Yo hasta ahora he intentado, y es que me sale de dentro, tratar al éxito y al fracaso. Es decir, no tengo mucha sensación de haber tenido éxito cuando hay cosas que parece que van bien objetivamente, pero tampoco tengo mucha sensación de fracasar cuando las cosas me van mal".

El fracaso no existe, según Vico

“La filosofía te va a decir que el éxito es una banalidad. Que no hay que tenerlo demasiado en cuenta. La filosofía se preocupa por construir, no porque alguien sienta algo. Pero con respecto al fracaso, no existe la idea de fracaso en cuanto no existe una meta que lograr. Si no planteamos metas, sino caminos, no existe el fracaso. Habrá caminos erróneos y caminos que te lleven al lugar donde tu quieres, pero no existe fracaso como tal. El fracaso es lo que nos enseña 20 o 30 formas de no hacer las cosas”.

Vico es divulgador, profesor de filosofía en la Universidad Nacional Autónoma de México y autor de Filosofía para desconfiados y Ética para desconfiados. Experto en ética de la comunicación y transmisión de valores.