Con tan solo 21 años, Massiel se convirtió en el orgullo de toda una nación al lograr la primera victoria para España en el Festival de Eurovisión. Hace más de medio siglo, el 6 de abril de 1968, su La La La se alzó sobre el escenario del Royal Albert Hall de Londres para dejar una huella imborrable en la historia musical de España y en la historia del certamen europeo. La canción con la que Massiel se ganó el cariño de toda Europa -arrebatándole el triunfo al gran favorito de la edición, Cliff Richards- se ha convertido en un auténtico himno de celebración y alegría que ha trascendido generación tras generación.

Massiel nunca imaginó que ganaría Eurovisión. La artista madrileña se presentó en el escenario de Londres con la intención de cautivar al público, entonando una canción sobre las pequeñas y maravillosas cosas de la vida y experimentar lo que un nuevo día traerá. Sin embargo, contra todo pronóstico y para sorpresa de todos, Massiel logró la victoria, alzándose con un total de 29 puntos frente a los 28 del británico Richards.

La victoria inesperada de Massiel en Eurovisión 1968

"No supe aprovechar mi victoria en Eurovisión, pero espero que los que ganen a partir de ahora sí que lo hagan", confiesa Massiel en una entrevista realizada durante la presentación del Benidorm Fest 2024. A la cantante, el triunfo le pilló completamente por sorpresa, y aunque fue una experiencia inolvidable, admite que no supo cómo capitalizar el momento para impulsar su carrera.

A Massiel, le pilló tan de sorpresa que se encontraba dando una apacible vuelta por el majestuoso Royal Albert Hall cuando Manuel de la Calva y Ramón Arcusa, compositores de La La La, se acercaron a ella para anunciarle que había ganado el festival. Al regresar al escenario, Manuel y Ramón recibieron una medalla como premio, pero sorprendentemente, a Massiel no le entregaron nada. "La BBC me pidió disculpas y admitieron que, debido a los nervios, se olvidaron de que estaba en el escenario", cuenta la artista. Según Massiel, a la BBC también le pilló por sorpresa que su abanderado, Cliff Richards, no ganase el festival, por lo que no tenían más medallas preparadas para repartir aquella noche.