El viernes 28 de julio, España se juega el oro en la final del Mundial de Waterpolo Femenino contra los Países Bajos, y RTVE te ofrece la oportunidad de presenciar este emocionante partido. Pero eso no es todo, cada tarde te espera una cita ineludible con La Promesa, donde un enredo pondrá en jaque a la protagonista, Jana. Además, para los amantes de los musicales, La 1 presenta en el horario del prime time el clásico, Grease. Mientras tanto, en La 2, los cinéfilos podrán disfrutar de la película Lluvia en los zapatos, en el programa Historia de Nuestro Cine.

22:05 horas, en La 1: Grease

Prepárate porque en La 1 vas a embarcarte en un viaje inolvidable a los dorados años 50, porque este viernes en el prime time de TVE, la pantalla se enciende con Grease, la icónica película que ha marcado generaciones y ha vencido el paso del tiempo. Coreografías impecables, líos amorosos y canciones memorables. Revive la magia de la adolescencia y los deslumbrantes looks que han dejado huella en la cultura pop internacional.

Adéntrate en la historia de los emblemáticos personajes de Sandy y Danny, y no te pierdas la oportunidad de cantar y bailar al ritmo de los clásicos del cine como "You´re the One That I Want", "Summer Night"s y "Hopelessly Devoted To You."