Es una de las cosas que más nos gustan del Grand Prix, quien diga lo contrario, miente. Por muchos años que hayan pasado hasta su regreso a televisión, hay cosas que nunca cambian... ¡y así debe de ser! Porque imagínate que el programa se emite de nuevo, pero sin sus famosos "Troncos locos", no sería lo mismo. Esa prueba, ya todo un clásico, nos regaló los momentos más graciosos entonces y vuelve a hacerlo ahora. El Grand Prix regresa y lo hace a lo grande, con nuevos retos y más posibilidades de ver a los concursantes poner a prueba su sentido del ridiculo. Hemos recopilado las mejores tortas del primer programa para que no te pierdas nada. Del 5 al 1, estos son algunos de los grandes momentazos que nos ha dejado el estreno que ha enfrentado al pueblo madrileño de Colmenarejo al de Alfacar, de Granada.

Top 5 mejores tortas del primer programa del Grand Prix

5 - Los pingüinos matemáticos

Puede que esta prueba te suene, es que se parece mucho a otro clásico que ha sido renovado para esta nueva etapa del Grand Prix, que no es otro que "Manos a la carta". El mecanismo, el mismo, los concursantes tienen que lanzarse y llegar primero hasta un punto, para ello tendrán que destacar en matemáticas. Ramón García les desafía con una cuenta sencilla, el resultado es el número al que tienen que dirigirse corriendo. Todo ello, al mismo tiempo que lucen un disfraz de pingüino. Parece fácil, pero no lo es. Los concursantes se amontonan unos con otros y se impulsan con fuerza para no ser iluminados. Esta ha sido una de las tortas más divertidas del primer programa.

“��➕ ��Los echabais de menos y no lo sabíais pero los Pingüinos matemáticos del Grand Prix son irresistibles. ��#GrandPrixTVE

⭕️ Directo: https://t.co/9EDHm9V4N2 pic.twitter.com/4XSxY3R2Cb“ — La 1 (@La1_tve) July 24, 2023

4 - Los ki-monos

Como auténticos macacos, los concursantes tienen que colgarse de una plataforma, recorrer un camino complicado hasta recoger uno de los plátanos de la palmera. El equipo que más recolecte, gana la prueba. ¿Sencillo? Para nada, como prueba, todos los piscinazos que hemos visto en este primer programa. Entre ellos, este que vas a ver a continuación. El concursante del equipo amarillo se lanza con tanto ímpetu que da la volvereta en el aire antes de caer al agua de cabeza.

“�� �� Saltar desde el trampolín, engancharse a la red, atravesarla, coger plátanos, saltar unas plataformas flotantes y dejar plátanos �� KI-MONOS, la última locura del Grand Prix.#GrandPrixTVE pic.twitter.com/34C7sVkPup“ — La 1 (@La1_tve) July 24, 2023

3 - Balonceso en pañales

En el top tres entra una caída de otro concursante de Colmenarejo, que al intentar encestar en la canasta, se pasa de frenada y casi deja los dientes en el suelo. Por suerte, el disfraz amortigua un poco. No es nada fácil llegar hasta allí, antes tienen que superar la cinta rápida, pillarle el truco es bastante difícil, muchos no lo consiguen y se rinden al inicio del recorrido. En cambio, el concursante del equipo amarilo es capaz, no solo de alcanzar su meta, sino también de hacerlo con fuerza, puede que demasiada. Juzgad por vosotros mismos.

“�� �� Dos minutos y medio, bebés regordetes, una cinta y una canasta. Los jugadores deben recorrer la cinta y encestar.

¡OJO! en el momento de tirar, el jugador debe tener los dos pies en el aire ¡Empieza Baloncesto en pañales en el Grand Prix del verano!#GrandPrixTVE pic.twitter.com/RyP9rfhVIH“ — Grand Prix del Verano (@GrandPrix_tve) July 24, 2023

2 - Troncos locos

En este ranking no podría faltar esta prueba. Hay quien se tira de cabeza, quien rebota entre tronco y tronco hasta caer al agua, quien parece de goma y se abre de piernas hasta límites insospechados... Los concursantes lo dan todo para conseguir un salmón más para su equipo, de ahí que nos den grandes momentazos como este, cuando una de las integrantes del equipo azul, el de Alfacar, intenta llegar al otro lado de la piscina.

“�� Marchando otra de Troncos locos�� Ahora es el turno de Alfacar, la repetición del equipo azul tampoco tiene desperdicio.#GrandPrixTVE pic.twitter.com/O4Pggi2FGe“ — La 1 (@La1_tve) July 24, 2023

1 - Jurassic prix

Los concursantes tienen que superar un recorrido lleno de obstáculos en esta prueba, incluso esquivar al dinosaurio Nico, nueva mascota del programa. La concursante de Colmenarejo empezó demasiado confiada, a toda velocidad montada en el monopatín, tanto que ni siquiera pudo salir airosa del primer reto. Después de hacer varias eses y amagos de caerse, termina perdiendo el equilibrio hasta llevarse la torta que ocupa el primer puesto en este divertido ranking.