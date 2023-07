Si estás buscando un catálogo en abierto, con los mejores títulos del cine en español, estás en el lugar adecuado. Aquí tienes más de 300 títulos de cine gratis. Y a tan solo un click. Navega por el catálogo Somos Cine de RTVE Play y déjate envolver por la magia del cine. ¡Tenemos el mayor escaparate del cine en español! Con títulos imprescindibles que puedes ver completamente gratis y sin suscripciones. Thrillers, películas de acción, comedias, dramas, romances... además, no te pierdas las mejores películas premiadas y ganadoras del Goya. Disfruta de las mejores películas de todos los géneros y para toda la familia. Dónde quieres, cómo quieras y cuándo quieras. A continuación, destacamos los mejores títulos que puedes ver en RTVE Play.

La vida alegre (1987) Reparto: Verónica Forqué, Massiel, Ana Obregón Verónica Forqué ganó su segundo Goya con 'La vida alegre' RTVE Ana empieza a trabajar como médico en un centro de enfermedades de transmisión sexual a pesar de la oposición de su marido Antonio, también médico y asesor del ministro de Sanidad. En el centro, Ana entra en contacto con una serie de personajes marginales que acuden a su consulta. Ver aquí. Disponible hasta el 21 de enero de 2024.

García y García (2020) Reparto: Pepe Viyuela, José Mota José Mota y Pepe Viyuela protagonizan 'García y García' Dos Javier García son confundidos e intercambian sus papeles: Javier García, mecánico en paro, debe diseñar una estrategia de empresa para una de las compañías low cost más cutres que existen, Hispavia. El otro Javier García, asesor internacional de prestigio, que no sabe ni cambiar la rueda del coche, arreglarles un avión. Ver aquí. Disponible hasta el 26 de marzo de 2037.

Carreteras secundarias (1997) Reparto: Antonio Resines, Maribel Verdú, Fernando Ramallo Fernando Ramallo y Antonio Resines protagonizan 'Carreteras secundarias' En la España de 1974, un adolescente de quince años viaja con su padre en un Citroën Tiburón, la única propiedad que tienen. Su vida es una continua mudanza por distintos apartamentos de la costa y en urbanizaciones vacías durante los meses de temporada baja. Viven de pequeños negocios fraudulentos, esperando a que llegue un golpe de suerte. Ver aquí. Disponible hasta el 20 de agosto de 2023.

4 Latas (2019) Reparto: Jean Reno, Arturo Valls, Quique San Francisco Hovic Keuchkerian y Jean Reno protagonizan la pelicula española '4 latas' Al saber que su amigo Joseba está enfermo, Tocho y Jean Pierre deciden ir a verlo a Mali. Recordando los viajes que hicieron los tres juntos en los 80, se aventuran en el Sahara con el 4 latas que Joseba arregló para su hija Ely, con la promesa de hacer algún día este viaje juntos. Ver aquí. Disponible hasta el 31 de julio de 2023

Krámpack (2000) Reparto: Jorid Vilches, Fernando Ramallo Krámpack (2006) Dani es un adolescente que pasa las vacaciones con su amigo Nico en la casa familiar situada en la costa catalana. Mientras sus padres están de viaje, ambos jóvenes se plantean como objetivo del verano perder la virginidad. Se reencuentran con Berta y su prima Elena, con las que comienzan un cierto flirteo especialmente por parte de Nico. Poco a poco Dani se va dando cuenta de que siente mucho más interés por estar con su amigo Nico que compartir su tiempo con Berta. Ver aquí. Disponible hasta 19 de junio de 2024.

El camino de los ingleses (2006) Reparto: Mario Casas, Marta Nieto, Raúl Arévalo, Fran Perea Mario Casas en su debut en 'El camino de los ingleses' Un notable debut de Antonio Banderas en la dirección, con el estreno en pantalla de actores como Mario Casas o Marta Nieto. Adaptación de la novela de Antonio Soler. Miguelito Dávila es un joven de alma inquieta y un solo riñón. Pronto empieza a albergar la esperanza de ser poeta. Pero soñar es fácil y vivir difícil. Durante ese verano del fin de la inocencia, Miguelito y sus amigos llevarán al límite sus experiencias con el sexo, la amistad, la violencia. Ver aquí. Disponible hasta el 14 de enero de 2024.

Tu vida en 65' (2006) Reparto: Javier Pereira, Tamara Arias 'Tu vida en 65'' (2006) Un domingo cualquiera, tres jóvenes amigos leen la esquela de quien suponen es un compañero del colegio al que hace tiempo perdieron la pista. Acuden al tanatorio y se dan cuenta de que se han equivocado: aquel entierro no es el de su compañero de escuela. A partir de aquí la confusión y el azar tejen una historia de amistad, de amor y de muerte. Ver aquí. Disponible hasta el 13 de agosto de 2023.

Sevillanas de Brooklyn (2021) Reparto: Carolina Yuste, Manolo Solo, Estefanía de los Santos Fotograma 'Sevillanas en Brooklyn' (2021) Divertida y conmovedora película. Ana es una estudiante que vive con su familia en una barriada de Sevilla y dedica su tiempo libre a impartir clases de sevillanas en inglés a niños. Pero esos ingresos no son suficientes para solucionar los problemas económicos que atraviesa su familia, por lo decide buscar un empleo. Esa idea choca con los deseos de su madre, Carmen, que no quiere que su hija deje los estudios, por lo que ha ideado un plan disparatado para sumar un dinero extra. Ver aquí. Disponible hasta el 16 de abril de 2039.

Una mujer fantástica (2017) Reparto: Daniela Vega, Francisco Reyes Daniela Vega en 'Una mujer fantástica', de Sebastián Lelio. noticias Marina tiene que lidiar con la discriminación de la familia de Orlando, su novio recién fallecido, porque su transexualidad les parece una aberración. Ella debe luchar para convertirse en lo que es: una mujer fantástica. Ver aquí. Disponible hasta 11 de mayo de 2027.

El gran Vázquez (2010) Reparto: Santiago Segura, Manolo Solo, Aléx Angulo Santiago Segura protagoniza 'El gran Vázquez' Barcelona, 1964. Vázquez, el mejor dibujante de tebeos de España, disfruta de lo que quiere cuando quiere, no paga nada, esquiva con ingenio a sus acreedores, burla y tima a sus jefes y colecciona familias. Hasta que un gris contable de su editorial decide que debe pasar por el aro, como todos. Descubre todos los secretos de la película. Ver aquí. Disponible hasta el 7 de enero de 2024.

Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón (1981) Reparto: Carmen Maura, Alaska, Kiti Mánver Pepy y Bom, interpretadas por Carmen Maura y Alaska Uno de los grandes clásicos de Pedro Almodóvar. Luci, un ama de casa abnegada, Pepi, su vecina "moderna", y Bom, una rockera diabólica forman un trío disparatado que vive al ritmo desacompasado de La Movida. La violación de Pepi modifica el destino de todos los personajes...Disfruta ya de 'Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón' de Pedro Almodóvar. Ver aquí. Disponible hasta el 23 de diciembre de 2023.

Segunda piel (1999) Reparto: Javier Bardem, Jordi Mollá, Ariadna Gil Javier Bardem en 'Segunda piel' Alberto está felizmente casado con Elena. Ambos están juntos desde el instituto y tienen un hijo, pero su relación no pasa por sus mejores momentos. A la vez, Alberto mantiene una relación sentimental con Diego, un traumatólogo homosexual y desenfadado. Elena descubre que Alberto le engaña, pero en principio no sabe que esa infidelidad es con otro hombre, hecho que después lo descubrirá y le causará profunda depresión y angustia. Éste, a su vez, no sabe qué hacer: quiere a su mujer, pero es incapaz de controlar sus sentimientos por Diego. Ver aquí. Disponible hasta el 28 de diciembre de 2023.

Hasta el cielo (2020) Reparto: Miguel Herrán, Carolina Yuste, Luis Tosar Hasta el cielo (2020) Daniel Calparsoro dirige este trepidante thriller de acción. El día que Ángel habló con Estrella en aquella discoteca, su vida cambió para siempre. Tras una pelea con Poli, el posesivo novio de la chica, éste descubre que Ángel tiene talento para meterse en problemas y, lo más importante, para salir de ellos. Por eso, le anima a unirse a una banda de atracadores que tiene en jaque a toda la policía de Madrid y convierte su existencia en todo o nada. Ver aquí. Disponible hasta el 17 de enero de 2036.

En la ciudad sin límites (2002) Reparto: Leonardo Sbaraglia, Fernando Fernán Gómez, Geraldine Chaplin En la ciudad sin límites (2002) Ganadora de dos premios Goya. Víctor llega con su novia a París, donde toda su familia se ha reunido en torno a su padre, Max, un importante empresario farmacéutico al que le han diagnosticado un tumor y está ingresado en el hospital. Un día, Víctor le sorprende tirando las pastillas y vistiéndose a escondidas para intentar escapar de la clínica. Víctor, conmovido, intenta ganarse su confianza, ya que sus hermanos están inmersos en la venta de la empresa familiar y Víctor poco a poco, descubrirá el gran secreto que esconde su padre. Ver aquí. Disponible hasta el 18 de mayo de 2024.

El buen patrón (2021) Reparto: Javier Bardem, Manolo Solo, Almudena Amor Javier Bardem y Almudena Amor en 'El buen patrón' (2021) Una de las películas más aclamadas de los últimos años. Ganadora de seis premios Goya. La película nos cuenta la historia de Básculas Blanco, una empresa de producción de balanzas industriales en una ciudad de provincias, aguarda la visita de una comisión de la que depende la obtención de un premio local a la Excelencia Empresarial: las cosas deben ser perfectas para ese momento. Sin embargo, todo parece confabularse en contra. Ver aquí. Disponible hasta el 15 de mayo de 2034.

Tres (2021) Reparto: Marta Nieto Marta Nieto protagoniza 'Tres' RTVE Es una de las propuestas cinematográficas más interesantes de los últimos años. Injustamente desapercibida en salas, no te pierdas la oportunidad de disfrutarla. C. es diseñadora de sonido. Disfruta con su trabajo. Pasa muchas horas sola, grabando efectos sala, wild-tracks, editando, mezclando. El estudio es su último refugio: un lugar donde postergar las averiadas relaciones que mantiene con su expareja, con su anciana madre y con sus compañeros de trabajo. Aunque ella aún no lo sabe, C. está comenzando a desincronizarse. Ver aquí. Disponible hasta el 4 de junio de 2031.

Litus (2019) Reparto: Quim Gutiérrez, Marta Nieto, Alex García, Belén Cuesta Litus (2019) Toni reúne de nuevo a sus amigos después de un tiempo sin verse. Tras la muerte de Litus, por fin pueden disfrutar de un rato juntos. Sin embargo Toni tiene una noticia inesperada: Litus dejó una carta de despedida para cada uno de ellos. Lo que debía ser un encuentro para hablar de Litus se convierte en ocasión para descubrir los secretos más íntimos y todas las emociones escondidas durante años. Ver aquí. Disponible hasta 12 de abril de 2029.

Todos están muertos (2014) Reparto: Elena Anaya Todos están muertos (2014), con Elena Anaya Viendo a Lupe encerrada en casa en bata y zapatillas nadie diría que en los 80 fue una estrella del rock. Atrás quedaron los conciertos, la fama y los éxitos. La agorafobia no le permite salir de casa. Depende totalmente de Paquita, su madre, una mexicana supersticiosa, y de enorme corazón, que no solo se ocupa de su hija sino también de su nieto adolescente. El problema es que a Paquita se le acaba el tiempo y no quiere marcharse sin antes recuperar a su hija. Ver aquí. Disponible hasta el 29 de noviembre de 2023.

El pacto (2018) Reparto: Belén Rueda, Dario Grandinetti 'El pacto', con Belén Rueda Mónica ve cómo, de repente, Clara, su hija, entra en un coma profundo e inexplicable. Cuando los médicos la dan por muerta, un desconocido le propone un pacto: él salvará a Clara pero, a cambio, Mónica debe entregarle una vida. Mónica acepta y, contra todo pronóstico, su hija se salva. Ahora ella debe entregarle otra vida a cambio. Ver aquí. Disponible hasta el 16 de marzo de 2032.

Nacidas para sufrir (2010) Reparto: Malena Alterio, Adriana Ozores, Petra Martínez Adriana Ozores y Petra Martínez Flora, solterona de 73 años, ha vivido siempre en su pueblo, consagrada al cuidado de sus familiares más cercanos. Ahora que se acerca el momento en que tendrán que cuidar de ella, teme que la lleven a una residencia. Su única salvación es Purita, una joven con la que se siente en familia. Ver aquí. Disponible hasta el 12 de diciembre de 2023.

Cuando dejes de quereme (2018) Reparto: Miki Esparbé, Eneko Sagardoy Cuando dejes de quererme (2018), disponible en RTVE Play Laura vive en Buenos Aires con su padrastro Fredo. Siendo tan sólo una niña, ella y su madre se marchan del País Vasco, tras supuestamente ser abandonadas por su padre. Con esa historia zanjada, un día recibe una llamada desde España: el cuerpo de su padre acaba de ser encontrado bajo tierra en un bosque cercano. Ver aquí. Disponible hasta el 15 de agosto de 2029.

La montaña rusa (2016) Reparto: Alberto San Juan, Ernesto Alterio, Belén Cuesta, Verónica Sánchez El último papel de Verónica Sánchez en la película de Emilio Martínez-Lázaro Filmaffinity Empezamos por una comedia romántica a la que no podrás resistirte.Una mujer y dos hombres, que fueron amigos durante su infancia, se reencuentran muchos años después. La protagonista se embarca en una aventura de sexo y amor entre ambos mientras está hecha un lío. Disponible hasta el 2 de diciembre de 2023.

Mataharis (2007) Reparto: Najwa Nimri, María Vázquez Najwa Nimri en 'Mataharis' (2007), de Iciar Bollaín, disponible en RTVE Play Inés, Eva y Carmen son detectives privados y traspasan a menudo las fronteras de la intimidad ajena. Sin embargo, nadie les ha preparado para enfrentarse a sus propios secretos. Mientras trabajan, estas tres profesionales de la vigilancia tienen que romper la delgada línea que protege lo público de lo privado y sobretodo, tienen que descubrirse para resolver algo más que sus respectivos casos profesionales. Ver aquí. Disponible hasta el 26 de noviembre de 2023.

Barrio (1998) Reparto: Críspulo Cabezas, Marieta Orozco Críspulo Cabezas, Timy, y Eloi Yebra, protagonistas de 'Barrio' RTVE Es verano y aunque Rai, Javi y Manu, quisieran estar en otra parte, se ven obligados a pasar las vacaciones con sus familias en Madrid, en su barrio de toda la vida. Comparten problemas y sueños, aburrimiento y diversión; y hay algo que les une por encima de todo: la amistad. Ver aqui. Disponible hasta el 19 de noviembre de 2023.

Baby (2020), de Juanma Bajo Ulloa Reparto: Rosie Day, Harriet Sansom 'Baby', (2020), de Juanma Bajo Ulloa Una joven adicta, da a la luz en medio de una de sus crisis. Durante días alimenta precariamente al bebé, y calma su desazón con un viejo chupete familiar. Incapaz de ocuparse de su hijo, lo vende finalmente a una inquietante mujer dedicada al comercio infantil. Pronto se arrepentirá de su decisión y tratará de recuperarlo. Ver aquí. Disponible hasta 17 de julio de 2035.

El año de la furia (2020) Reparto: Alberto Ammann, Maribel Verdú, Daniel Grao Las furias (2020) En el convulso Montevideo de 1972, mientras el país se despeña hacia el precipicio de la dictadura, Diego y Leonardo, dos guionistas de un programa de humor de televisión, luchan por mantener su integridad ante las presiones de sus superiores para que rebajen el tono de sus mordaces sátiras políticas y así evitar ofender a los altos militares que se están apoderando del control del país. Ver aquí. Disponible hasta el 27 de diciembre de 2032.

Secuestro (2016) Reparto: Blanca Portillo, José Coronado 'Secuestro' (2016), un thriller que puedes ver en RTVE Play Un inmersivo thriller de suspense. Patricia es una abogada que ve su vida trastornada cuando su hijo Víctor desaparece del colegio. Cuando el niño regresa a casa, asegura que un hombre ha intentado secuestrarlo y lo reconoce en una rueda de identificación. Pero como las pruebas no son definitivas, el sospechoso queda en libertad. Ver aquí. Disponible hasta el 18 de marzo de 2029.

Cuñados (2021) Reparto: Xosé A. Touriñán, Miguel de Lira, María Vázquez Cuñados (2021) Eduardo y su cuñado Sabonis acaban de meter la pata en uno de sus negocios y necesitan dinero. Mucho dinero. El plan es que Sabonis quien encuentre la solución al problema secuestrando a Modesto, cuñado de Alicia Zamora, la empresaria que los engañó y dejó tirados. Solo hay un problema: Alicia no piensa pagar ni un euro por su cuñado. Sin embargo, es el mismo Modesto quien organiza un nuevo plan con el cual ambos podrán salvar la bodega familiar. . Ver aquí. Disponible hasta el 8 de noviembre de 2032.

Pa negre (2010) Reparto: Nora Navas, Francesc Colomer, Marina Comas 'Pa negre' (Pan negro), de 2010 Durante los duros años de la posguerra, en una zona rural de Cataluña, un niño llamado Andreu, cuya familia pertenece al bando de los perdedores, encuentra un día en el bosque los cadáveres de un hombre y su hijo. Las autoridades sospechan de su padre, pero Andreu intenta encontrar al culpable. En estas circunstancias, se produce en Andreu el despertar de una conciencia moral que se opone a la mentira como instrumento del mundo de los adultos. Ver aquí. Disponible hasta el 18 de marzo de 2024.

Bajo las estrellas (2007) Reparto: Alberto San Juan, Emma Suárez, Julián Villagrán Fotograma de 'Bajo las estrellas' Benito, trompetista profesional que apenas sobrevive en Madrid, regresa a su casa de Navarra porque su padre se está muriendo. Su único hermano tiene planes de boda con Nines, compañera de juergas de Benito en la juventud y de la que este se propone librar a su hermano. Ver aquí. Disponible hasta el 30 de septiembre de 2024.

La memoria del agua (2015) Reparto: Elena Anaya, Benjamín Vicuña La memoria del agua, película disponible en RTVE Play Una joven pareja, tras la muerte de su hijo, lucha por mantener su relación. Este inmenso dolor los ha fracturado como pareja y a pesar de lo mucho que se quieren, no pueden sobreponerse a la inmensa pérdida. Asistimos a la sutil construcción de sus nuevas vidas, y observamos sus movimientos por olvidar lo que fueron como pareja. Pero la posibilidad de un nuevo reencuentro aparece y ellos saben que esa decisión podrá cambiar el sentido de sus vidas para siempre. Ver aquí. Disponible hasta el 4 de abril de 2026.

Errementari (2017) Reparto: Eneko Sagardoy, Uma Bracaglia 'Errementari': ¿Quién interpreta al demonio? ¿Quién está bajo el maquillaje del demonio de 'Errementari'? IMAGEN DE 'ERREMENTARI' Han pasado 10 años desde de la primera Guerra Carlista de 1833. En un pequeño pueblo de Álava, un comisario del gobierno llamado Alfredo investiga un suceso que le lleva hasta una siniestra herrería en lo profundo del bosque, donde vive un peligroso y solitario herrero llamado Patxi. Los aldeanos de la zona cuentan oscuras historias sobre él relacionadas con robos, asesinatos y pactos demoníacos. Ver aquí. Disponible hasta el 1 de octubre de 2029.

La llamada (2017) Reparto: Anna Castillo, Macarena García, Belén Cuesta Macarena García en 'La llamada' Segovia. Campamento cristiano 'La Brújula'. Bernarda, una monja recién llegada, quiere salvar el campamento con su canción 'Viviremos firmes en la fe'. La hermana Milagros, una joven con dudas, recuerda lo mucho que le gustaba Presuntos Implicados. Y María y Susana, dos adolescentes castigadas, tienen un grupo que se llama 'Suma Latina'. Pero desde que Dios se le aparece a María una noche, todo está cambiando. Y es que a Dios le encanta Whitney Houston. Obtuvo cinco nominaciones en los Goya, de los que logró el de Mejor canción original, compuesta por Leiva. Ver aquí. Disponible hasta el 28 de abril del 2029.

La boda de Rosa (2020) Reparto: Candela Peña, Nathalie Poza 'La boda de Rosa' (2020) RTVE Ganadora de dos premios Goya. A punto de cumplir 45, Rosa se da cuenta de que ha vivido siempre por y para los demás y decide apretar el botón nuclear, mandarlo todo a paseo y tomar las riendas de su vida. Pero antes, quiere embarcarse en un compromiso muy especial: un matrimonio consigo misma. Ver aquí. Disponible hasta el 20 de septiembre de 2033.

La inocencia (2019), de Lucía Alemany Reparto: Carmen Arrufat, Laia Marull, Sergi López, Joel Bosqued La inocencia (2019) / RTVE.ES Lis es una adolescente que sueña con convertirse en artista de circo y salir de su pueblo, aunque sabe que para conseguirlo tiene que pelearlo duramente con sus padres. Es verano y se pasa el día jugando en la calle con sus amigas y tonteando con su novio, unos años mayor que ella. La falta de intimidad y el chismorreo constante de los vecinos obligan a Lis a llevar esa relación en secreto para que sus padres no se enteren. Una relación que cambia su vida para siempre. Ver aquí. Disponible hasta el 9 de agosto de 2029.

La cosmética del enemigo (2020), de Kike Maíllo Reparto: Marta Nieto, Tomasz Kot, Athena Strates Thriller 'La cosmética del enemigo' (2020) Jeremiasz Angust, un arquitecto de éxito, pierde su vuelo a causa de una misteriosa joven que lo aborda de repente. Los dos personajes iniciarán una conversación que irá enrareciéndose hasta convertirse en algo siniestro y criminal. Un thriller psicológico que te mantendrá pegado al televisior en todo momento. Ver aquí. Disponible hasta el 28 de agosto de 2033.

Loreak (2014) , de Jon Garaño y Jose Mª Goenaga Reparto: Nagore Aramburu, Itziar Ituño Nagore Aramburu en 'Loreak' Loreak, flores en euskera, sigue de cerca la vida de tres mujeres, Ane, Lourdes y Tere, las tres con vidas distintas pero con una cosa en común. Todas ellas han perdido a alguien querido. Es por eso que cada una de ellas recibe una vez por semana unmisteriosoramo de flores de alguien anónimo. Y aunque sólo se trate de flores, las tres mujeres se verán afectadas por ello. Ver aquí. Diponible hasta el 30 de mayo de 2026.

El autor (2017), de Manuel Martín Cuenca Reparto: Javier Gutiérrez, Antonio de la Torre, María León El autor (2017) Álvaro quiere ser escritor, pero todo lo que escribe es falso, pretencioso, insípido. Trabaja en una notaría de Sevilla y su vida es gris, coloreada sólo por sus sueños. Su mujer, Amanda, es todo lo contrario. Siempre ha tenido los pies en la tierra y nunca ha soñado con ser escritora. Sin embargo, es ella la que se pone a escribir y le sale un best-seller. Ironías de la vida. Ver aquí. Disponible hasta el 26 de junio de 2032.

María (y los demás) (2016), de Nely Reguera Reparto: Bárbara Lennie, Julián Villagrán María (y los demás), (2016) María es una mujer de treinta y tantos que no se maneja emocionalmente demasiado bien. Sueña ser reconocida como novelista de prestigio, pero se estanca reescribiendo su primer libro. Ha sido es la columna vertebral de su familia desde que su madre falleció, pero se queda desubicada cuando su padre rehace su vida. Desea una pareja estable y por eso fantasea que su lío esporádica va en serio. Pero no. Ver aquî. Disponible hasta el 6 de julio de 2027.

Caníbal (2013) , de Manuel Martín Cuenca Reparto: Antonio de la Torre, Manolo Solo Caníbal (2013) Carlos es el sastre más prestigioso de Granada, pero también un asesino en la sombra. No tiene remordimiento, ni culpa; hasta que Nina aparece en su vida. Por ella, conoce la verdadera naturaleza de sus actos y surge, por primera vez, el amor.Carlos es el mal, inconsciente de sí mismo. Nina la inocencia.Y Caníbal la historia de amor de un demonio.Ver aquí. Disponible hasta 10 de noviembre de 2026.

Truman (2015) , de Cesc Gay Reparto: Ricardo Darín, Javier Cámara Truman (2015), de Cesc Gay Julián recibe la visita inesperada de su amigo Tomás que vive en Canadá. Los dos amigos, junto a Truman, su perro fiel, compartirán a lo largo de cuatro intensos días, momentos emotivos y sorprendentes, provocados por la difícil situación que está atravesando Julián. Ver aquí. Disponible hasta 29 de mayo de 2027.

Verano 1993 (2017), de Carla Simón Reparto: David Verdaguer, Laia Artigas Escena de 'Verano 1993', de Carla Simón Frida, una niña de seis años, afronta el primer verano de su vida con su nueva familia adoptiva tras la muerte de su madre. Lejos de su entorno cercano, en pleno campo, la niña debe adaptarse a su nueva vida... Ver aquí. Disponible hasta el 29 de enero de 2029.

Madre (2019), de Rodrigo Sorogoyen Reparto: Marta Nieto Madre (2019), de Rodrigo Sorogoyen Continuación del corto ganador de un Goya, Madre (2017). Elena recibe una llamada de Iván, su hijo de seis años, quien le dice que está perdido en una playa en Francia y que no encuentra a su padre. Esas palabras desesperadas de su hijo fueron lo último que supo de él. Diez años más tarde, Elena vive en la misma playa donde desapareció su hijo, trabaja de encargada en un restaurante y está empezando a salir de ese oscuro túnel donde lleva anclada tanto tiempo. ¡Puedes verla aquí!

Un mundo normal (2019) Reparto: Ernesto Alterio, Gala Amyach Fotograma de 'Un mundo normal' Ernesto es un director de teatro excéntrico e inconformista que recibe la noticia de la muerte de su madre y, lo que es peor, se entera de que la van a enterrar en un cementerio. Decidido a cumplir la voluntad de la difunta, Ernesto se propone robar el ataúd para tirar el cadáver al océano, tal y como pretendía esta. La hija de Ernesto, cansada de sus locuras, le acompaña para intentar hacerle cambiar de idea. Dirigida por Archero Mañas. Ver aquí. Disponible hasta el 10 de abril de 2032.

Rifkin's festival (2020) Reparto: Elena Anaya, Louis Garrel, Gina Gerson El director Woody Allen con los actores Elena Anaya y Wallace Shawn Un matrimonio americano asiste al Festival de Cine de San Sebastián. Ambos quedan atrapados en la magia del festival, la belleza y el encanto de España y en la fantasía de las películas. Ella comienza un romance con un talentoso director de cine francés. Él se enamora de una mujer española que vive en la ciudad. Es una comedia romántica que se resuelve de una manera cómica pero romántica. Ver aquí.

Ane (2020) Reparto: Patricia López Arnaiz, Jone Laspiur Patricia López Arnaiz protagoniza 'Ane' (2020) Euskadi, 2009. Lide trabaja como guardia de seguridad en las obras del tren de alta velocidad, un proyecto que genera protestas sociales en las calles. Cuando vuelve a casa después de trabajar y pasar la noche de fiesta, prepara el desayuno para dos, pero su hija adolescente, Ane, no está. Al día siguiente, ésta sigue sin aparecer. Ver aquí. Disponible hasta 15 de mayo de 2030.

Petra (2018), de Jaime Rosales Reparto: Bárbara Lennie, Marisa Paredes Petra (2018) Petra no sabe quién es su padre, se lo han ocultado a lo largo de su vida. Tras la muerte de su madre inicia una búsqueda que le conduce a Jaume, un célebre artista plástico poderoso y despiadado. En su camino por conocer la verdad, Petra también entra en contacto con Lucas, hijo de Jaume, y Marisa, esposa de Jaume y madre de Lucas. A partir de ese momento, la historia de estos personajes se va entretejiendo en una espiral de maldad, secretos familiares y violencia. Ver aquí. Disponible hasta el 18 de mayo de 2030.

El perro del hortelano (1996), de Pilar Miró Reparto: Emma Suárez, Carmelo Gómez 'El perro del hortelano' (1996), de Pilar Miró Diana (Emma Suárez), condesa de Belflor, es una joven perspicaz, impulsiva e inteligente. Está enamorada de Teodoro (Carmelo Gómez), su secretario, pero comprueba que este ya está comprometido con la dama Marcela (Ana Duato). Movida por los celos y la envidia, todo su afán se centra en separar a los dos enamorados. Cuando consigue separarlos, su interés por Teodoro decae, sumiendo a este en un gran estado de confusión, al no entender qué espera de él la condesa. Su lucha interna le hace tratar a Teodoro, unas veces como un príncipe y otras veces como un siervo, dejándole totalmente confuso. Ver ahora. Disponible hasta el 13 de octubre de 2023.

Sentimental (2020) Reparto: Javier Cámara, Griselda Siciliana, Belén Cuesta y Alberto San Juan Javier Cámara, Griselda Siciliana, Belén Cuesta y Alberto San Juan película Gay transformó la anécdota en obra teatral, Los vecinos de arriba -que funcionó y viajó por Europa y Latinoamérica- y tras el éxito decidió transformar aquella divertida historia de envidias sexuales en la película con un reparto de excepción. Alberto San Juan ganó el Goya al Mejor actor de reparto por esta película. Ver aquí.

Gloria incierta (2017), Agustí Villaronga Reparto: Marcel Borràs, Oriol Pla, Bruna Cusí Gloria incierta (2017) Frente de Aragón, 1937. Lluís, un joven oficial republicano, destinado a un puesto temporalmente inactivo en un páramo desierto, conoce a una enigmática viuda de la que se enamora y que logra embaucarlo para falsificar un documento que la convierta en la señora de la comarca. A partir de ese momento, la férrea moral del soldado se desgasta progresivamente hasta que llega a perderla por completo. Ver aquí. Disponible hasta el 16 de abril de 2032.

El futuro ya no es lo que era (2015) Reparto: Dani Rovira, Carmen Machi El futuro ya no es lo que era (2015) Kar-El es un conocido adivino que se gana la vida descifrando el futuro de los espectadores en una cadena local de televisión en Oviedo. Pero también es Carlos, un tipo incapaz de comprender su presente, ni a sus hijos, ni a su exmujer. Ni a su madre,la prestigiosa actriz Carmen Segarra. Carlos está en una encrucijada. Ha recibido la oferta de una televisión nacional para ser el adivino estrella de un exitoso programa. El dilema es seguir con su impostura, aceptar la oferta, y seguramente hacerse rico y famoso… O tirar todo por la borda. Ver aquí. Disponible hasta el 15 de abril de 2028.

Uno para todos (2020) Reparto: David Verdaguer David Verdaguer en 'Uno para todos' (2020) cropper Un profesor interino asume la tarea de ser tutor de sexto de primaria en un pueblo completamente desconocido para él. Cuando descubre que tiene que reintegrar a un alumno enfermo en el aula, se encuentra con un problema aún mayor: ninguno de sus compañeros quiere que vuelva a clase. Ver aquí. Disponible hasta el 17 de abril de 2034.

No matarás (2020) Reparto: Mario Casas, Milena Smit Mario Casas en 'No matarás' Dani, un buen chico que durante los últimos años de su vida se ha dedicado exclusivamente a cuidar de su padre enfermo, decide retomar su vida tras la muerte de éste. Justo cuando ha decidido emprender un largo viaje, conoce a Mila, una chica tan inquietante y sensual como inestable, que convierte esa noche en una auténtica pesadilla. Las consecuencias de este encuentro llevan a Dani hasta tal extremo, que se plantea cosas que jamás habría podido imaginar. Ver aquí.

Campeones (2018), de Javier Fesser Reparto: Javier Gutiérrez, Gloria Ramos, Jesús Vidal Campeones (2018) Marcos es el segundo entrenador de un equipo de baloncesto profesional. Tras una trifulca con el primer entrenador y un accidente de coche, Marcos es despedido y obligado a cumplir 90 días de trabajos sociales entrenando a un equipo de personas con discapacidad intelectual. Lo que en un principio es una tortura para Marcos debido a las particularidades de los integrantes del grupo, se convertirá poco a poco en un aprendizaje, tanto para Marcos como para el equipo, que transformará sus vidas. ¡Puedes verla aquí!

Las niñas (2020) , de Pilar Palomero Reparto: Natalia de Molina, Andrea Fandos Las niñas (2020) Jorge Fuembuena La ópera prima de Pilar Palomero deslumbró al cine español. Ganadora de cuatro premios Goya, entre ellos el de Mejor película. Esta es la historia de Celia, una niña de 11 años, que estudia en un colegio de monjas de Zaragoza y vive con su madre. Es el año 1992. Brisa, una nueva compañera recién llegada de Barcelona, la empuja hacia una nueva etapa en su vida: la adolescencia. En este viaje, en la España de la Expo y de las Olimpiadas del año 92, Celia descubre que la vida está hecha de muchas verdades y algunas mentiras. Ver aquí.

La enfermedad del domigo (2018) Reparto: Susi Sánchez, Bárbara Lennie La enfermedad del domingo (2018) La enfermedad del domingo (2018) cropper La maternidad es algo de lo que no se puede escapar. Ya sea por ausencia o por una presencia que dura toda una vida. La enfermedad el domingo es la historia de una niña llamada Chiara (Bárbara Lennie) que, un domingo, fue abandonada por su madre Anabel (Susi Sánchez) cuando tenía ocho años y el dolor de ese mismo domingo permanece durante todos los días de su vida como si fuese una enfermedad. Ver aquí.

Adiós (2019) Reparto: Mario Casas, Natalia de Molina, Mona Martínez Adiós (2019) Thriller dramático que promete sacudir por dentro a los espectadores. Dirigido por Paco Cabezas, Adiós cuenta la historia de Juan, un preso que logra un permiso para ir a la comunión de su hija en Sevilla, en el conocido barrio de las 3000 viviendas. Un día feliz que se convierte en la peor pesadilla de sus padres cuando la pequeña muere accidentalmente cuando se entremezcla con ellos en un entramado de corrupción policial y narcotráfico. ¡Puedes verla aquí!

70 Binladens (2018), de Koldo Serra Reparto: Emma Suárez, Nathalie Poza, Hugo Silva Nathalie Poza en '70 Binladens' Raquel es una mujer desesperada. Su situación personal le ha llevado a una coyuntura en la que necesita 35.000 euros (conocidos coloquialmente como '70 binladens') y los necesita en las próximas 24 horas. Su última esperanza es un préstamo bancario. La irrupción de dos atracadores cuando está a punto de cerrar la transacción, complica la situación a Raquel, que no tiene opción: El tiempo corre en su contra y tiene que salir de allí con el dinero, al precio que sea. Ver aquí. Disponible hasta 7 de octubre de 2032.

Los europeos (2020) Reparto: Juan Diego Botto, Raúl Arévalo Los actores Raúl Arévalo y Juan Diego Botto en 'Los europeos' (2020) cropper Adaptación de la novela homónima de Rafael Azcona. Ambientada en la idílica Ibiza de 1958, que en aquellos años era un espejismo de libertad en plena España franquista. Esta es la historia de Antonio (Juan Diego Bottto), un señorito bandarra, y Miguel (Raúl Arévalo), un sufrido empleado quejoso y con culpa de clase, son dos amigos marcados por su diferencia social que atracan en la isla con la intención de perseguir a las extranjeras y respirar libertad y libertinaje. Ver aquí.

La maldición del guapo (2020) Reparto: Gonzalo de Castro, Malena Alterio 'La maldición del guapo' (2019) Humberto, un hombre seductor y estafador a partes iguales, lleva una vida tranquila en Madrid tras haber cumplido condena por una antigua estafa que le costó la relación con su hijo Jorge con el que no habla desde años. Ahora Jorge es un hombre honrado que se ve obligado a pedir ayuda a su padre al ser víctima de un robo en la joyería en la que trabaja. Ver aquí.

La lista de los deseos (2020) Reparto: María León, Victoria Abril La lista de los deseos (2020) Eva hace una lista de cosas que siempre quiso hacer pero que nunca se atrevió, convencida por su nueva amiga Carmen, compañera de sus sesiones de quimio, para hacerlas juntas cuando terminen el tratamiento sin saber los resultados. Una película sobre las ganas de vivir de unas mujeres valientes y luchadoras que emprenden un viaje emocional y físico que les cambia para siempre. Un viaje donde ríen, lloran y se emocionan a partes iguales, ya que lo importante no es aquello que dejan atrás, sino todo lo que viene por delante. Ver aquí

La hija de un ladrón (2019) Reparto: Eduard Fernández, Greta Fernández La hija de un ladrón (2019) Otra cinta en la que padres e hijos comparten pantalla. Sara tiene el deseo de formar una familia junto a su hermano pequeño y el padre de su hijo. Todo se complica cuando su padre, Manuel, decide reaparecer en sus vidas tras salir de la cárcel. Esta película recibió en 2019 el premio a Mejor dirección novel en los Premios Goya, y la Concha de Plata a Mejor actriz en el Festival de San Sebastián. Ver aquí

Lejos del mar (2015) Reparto: Eduard Fernández, Elena Anaya Eduard Fernández y Elena Anaya protagonizan 'Lejos del mar' Santi sale de la cárcel y viaja al sur para visitar a Emilio, un antiguo compañero de celda que arrastra una enfermedad terminal. La casualidad hace que tropiece con Marina, la doctora que atiende a su amigo, con quien Santi tuvo un encuentro terrible hace muchos años y que ha marcado desde entonces la vida de ambos. Este reencuentro les hará revivir los horrores del pasado. Ver aquí

La isla de las mentiras (2020) Reparto: Nerea Barros, Dario Grandinetti La isla de las mentiras (2020) La madrugada del 2 de enero de 1921, el buque Santa Isabel, con 260 a bordo y con destino Buenos Aires, se hunde frente a la costa de la isla de Sálvora, Galicia. Las jóvenes isleñas María, Josefa y Cipriana, ante la falta de hombres, deciden ir al rescate salvando a un total de 48 personas, un acto heroico que van a pagar muy caro. Tras esto, León, un periodista argentino, acude a Sálvora a cubrir la noticia del naufragio. Poco a poco descubre que esa noche sucedieron demasiadas terribles "casualidades" en la isla. Son muchas las incógnitas que hay que resolver... Ver aquí

El ciudadano ilustre (2016), de Duprat y Cohn Reparto: Óscar Martínez, Nora Navas El ciudadano ilustre (2016) Daniel Mantovani, Premio Nobel de Literatura argentino, vive en Barcelona desde hace décadas. Sus novelas retratan la vida de su pequeño pueblo natal, Salas, del que partió para no volver, cuando tenía 20 años. Un día llega una carta de Salas invitándole a recibir la distinción de Ciudadano Ilustre. Ver aquí.

La vida inesperada (2013) Reparto: Javier Cámara, Raúl Arévalo La vida inesperada (2013) Juanito es un actor que fue a Nueva York a triunfar. Los años han pasado, no ha conseguido lo que esperaba y se gana la vida trabajando en lo que puede. Un día llega a visitarle su primo, aparentemente triunfador y que tiene "todo lo que uno espera tener". Sin embargo, la convivencia va descubriendo la realidad que hay detrás de cada uno de ellos. La vida inesperada es una comedia sobre cómo el azar nos abre puertas que jamás habríamos imaginado -como el amor- y cómo nuestro destino final depende de si nos atrevemos o no a traspasarlas. Ver aquí.

La vida de Adèle (2013) Reparto: Léa Seydoux, Adèle Exarchopoulos La vida de Adèle (2013) A sus 15 años, Adele (Adèle Exarchopoulos) no tiene dudas de que una chica debe salir con chicos. Su vida cambiará para siempre cuando conozca a Emma (Léa Seydoux), una joven de pelo azul, que le descubrirá lo que es el deseo, y el camino hacia la madurez. Así, Adele crecerá, se buscará a sí misma, se perderá y se reencontrará… y todo ello bajo la atenta mirada de los que le rodean. Ver aquí. Disponible hasta el 28 de agosto de 2024.

Invisibles (2020), de Gracia Querejeta Reparto: Emma Suárez, Adriana Ozores y Nathalie Poza Invisibles RTVE.es Tres mujeres se reúnen todos los jueves para dar un paseo antes de acudir a sus puestos de trabajo. Tratan de contarse lo que les sucede o les preocupa. A pesar de las diferencias y desencuentros, hay algo que une a estas protagonistas: la edad y el peso que sienten al saber que ya han recorrido prácticamente la mitad de sus vidas. Les une la triste sensación de que el paso de los años las ha desplazado de su lugar para arrinconarlas en un sitio en el que se sienten desubicadas y casi perdidas. Una película de Gracia Querejeta que puedes ver gratis y online en nuestra plataforma.

Requisitos para ser una persona normal (2015), de Leticia Dolera Reparto: Leticia Dolera, Manuel Burque Requisitos para ser una persona normal (2015), de Leticia Dolera María creía que a los 30 años habría triunfado. Volver a casa de su madre no entraba en sus planes. Ahora que lo piensa, no cumple ninguno de los requisitos necesarios para ser una persona normal; a saber: tener trabajo, casa, pareja, aficiones, vida social, vida familiar y ser feliz. Dirigida por Leticia Dolera quién, además, es una de las protagonistas de este film que obtuvo 7 nominaciones y 3 premios en el festival de Málaga incluyendo mejor guión novel, mejor fotografía y mejor montaje.

La novia (2015), de Paula Ortiz Reparto: Inma Cuesta, Leticia Dolera, Luisa Gavasa La novia (2015), de Paula Ortiz Dirigida por Paula Ortiz, esta obra basada en 'Bodas de sangre' de Federico García Lorca. La Novia, que tuvo 12 nominaciones a los Premios Goya (se llevó dos, uno para Luisa Gavasa) es una gran historia de amor y una de las tragedias más bellas del imaginario español. En la película destacan la fuerza del paisaje y la fotografía que refuerzan la historia de un triángulo amarioso marcado por un deseo más fuerte que la ley y que la naturaleza salvaje del mundo que les rodea. ¡Puedes verla aquí!

La librería (2015), de Isabel Coixet Reparto: Emily Mortimer, Bill Nighy La librería (2017) Basada en la novela de Penelope Fitzgerald, se alzó en los Goya con nada más y nada menos que… ¡12 nominaciones! Además, se hizo con tres de los galardones: Mejor película, Mejor guion adaptado y Mejor dirección. ¿A qué esperas? La trama se desenvuelve a finales de los años 50, cuando Florence Green decide hacer realidad uno de sus mayores sueños: abandonar Londres y abrir una pequeña librería en un pueblo de la costa británica. Pero para su sorpresa, esta decisión desatará todo tipo de reacciones entre los habitantes de la localidad.Puedes verla aquí!

Felices 140 (2015), de Gracia Querejeta Reparto: Maribel Verdú, Antonio de la Torre, Eduard Fernández Felices 140 (2015) La envidia y la ambición desplazan a la amistad durante la celebración del cuarenta cumpleaños de Elia cuando ésta comunica a sus amigos que ha ganado 140 millones de euros. Un inesperado suceso da la oportunidad a los invitados a plantearse cómo repartirse los millones de su amiga. Dirigida por Gracia Querejeta y con 2 nominaciones a los Goya a mejor actriz de reparto y otra nominación en la misma categoría de los premios Feroz. ¡Puedes verla aquí!

Las distancias (2018), de Elena Trapé Reparto: Miki Esparbé, Alexandra Jiménez Las distancias (2018) Olivia, Eloy, Guille y Anna viajan a Berlín para visitar por sorpresa a su amigo que cumple 35 años. Este no los recibe como ellos esperaban y durante el fin de semana sus contradicciones afloran y la amistad se pone a prueba. Juntos descubrirán que el tiempo y la distancia pueden cambiarlo todo. Dirigida por Elena Trapé, obtuvo el premio a la Mejor Película en el Festival de Málaga y a la mejor actriz por Alexandra Jiménez. ¡Puedes verla aquí!

Viaje al cuarto de una madre (2018), de Celia Rico Reparto: Anna Castillo, Lola Dueñas Viaje al cuarto de una madre (2018) Leonor y su madre, Estrella, viven juntas en un pequeño pueblo. Ambas se protegen y se cuidan como mejor saben hacerlo, incluso cuando se enfrentan a una nueva etapa de la vida en la que su mundo en común se tambalea. Este invierno ambas tendrán que emprender un viaje para dejar de ser hija y madre las veinticuatro horas del día y descubrir quiénes pueden llegar a ser por separado. ¡Puedes verla aquí!

Mi querida cofradía (2018), de Marta Díaz Reparto: Gloria Muñoz, Pepa Oniorte, Manuel Morón Mi querida cofradía (2018) Divertida comedia cofrade. La cinta, dirigida por Marta Díaz, estuvo nominada a mejor película (Comedia) en los Premios Feroz. Protagonizada por Gloria Muñoz (en el papel de Carmen), una mujer convencida de que nunca será Hermana Mayor de su cofradía mientras exista un hombre dispuesto a llevar el bastón dorado, tiene la oportunidad de presidir la procesión si en lugar de pedir una ambulancia para el recién elegido presidente, inconsciente en su casa, hace justicia. Ver aquí.

La noche que mi madre mató a mi padre (2016), de Inés París Reparto: Belén Rueda, Eduard Fernández, Fele Martínez La noche que mi madre mató a mi padre (2016) Isabel (Belén Rueda) organiza una cena en su casa. Su marido, escritor de novelas policíacas (Eduard Fernández) y su ex mujer (María Pujalte), directora de cine, quieren convencer a un famoso actor argentino (Diego Pertti) de que protagonice su próxima película. En mitad de la cena aparece el ex de la anfitriona (Fele Martínez) con su nueva novia (Patricia Montero), que se fascina con el actor. La cena se va enredando y todos acaban perdiendo los papeles. Ver aquí.

No culpes al karma de lo que te pasa por gilipollas (2016), María Ripoll Reparto: Verónica Echegui, Alex García No culpes al karma de lo que te pasa por ser gilipollas (2016) Sara es una joven que culpa al karma de su mala suerte. Se encuentra en un momento difícil luchando porque salga adelante el negocio de plumas que ha abierto, que se junta con el divorcio de sus padres, un novio al que no ha visto en un año y el anuncio de que su hermana se casa con el que fuera el gran amor de Sara cuando iba al instituto. Ver aquí.

El árbol magnético (2013) Reparto: Andrés Gertrudix, Manuela Martelli El árbol magnético (2013) Bruno regresa a su país de origen después de una prolongada ausencia. La casa de campo que de niño compartía con su familia está ahora en venta y todos se reúnen para despedir el lugar. La visita al “árbol magnético”, una curiosidad local deextrañaspropiedades, despierta en él sensaciones y afectos casi olvidados. Ver aquí.

Las ovejas no pierden el tren (2014), de Isabel de Ayguavives Reparto: Quim Gutiérrez, Alberto San Juan, Candela Peña, Irene Escolar La ovejas no pierden el tren (2014) Divertida comedia que mezcla situaciones algo surrealistas con momentos más dramáticos con los que todos podemos sentirnos identificados: la falta de trabajo y la necesidad de reciclarse, las historias de amor que rara vez siguen la premisa del “para siempre” y la sensación de que las cosas no son como nos habían contado rodean a unos personajes que harán lo posible por reencauzar sus vidas. Ver aquí.

El olivo (2016), de Icíar Bollaín Reparto: Anna Castillo, Javier Gutiérrez El olivo (2016) Anna del Castillo se llevó el Goya a Actriz Revelación y Javier Gutiérrez una nonimación por sus interpretaciones. Alma tiene 20 años y sobrevive trabajando en una granja de pollos en Canet, un pequeño pueblo en la provincia de Castellón. Su abuelo, que dejó para extraña sorpresa de todos de hablar hace años, es la persona que más le importa en este mundo. Ahora que el hombre ha decidido dejar de comer también, Alma se obsesiona con la idea de que lo único que puede hacer volver a su abuelo a su estado natural, vivaz y tierno, es recuperar el olivo milenario que la familia vendió contra su voluntad hace 12 años. Ver aquí.

Ciudad Delirio (2014), de Chus Gutiérrez Reparto: Julián Villagrán, Carolina Ramírez Ciudad Delirio (2014) Javier, un médico español, en una noche mágica conoce a Angie, bailarina y dueña de una escuela de salsa, que aspira ser parte de Delirio: el espectáculo de salsa más famoso del mundo. Al volver a Madrid, Javier no se siente bien con la vida quelleva,ni en su trabajo, ni con su pareja, animado por su mejor amiga resuelve volver a la sucursal del cielo, Cali, para instalarse allí una temporada. Ver aquí.

De chica en chica (2015), de Sonia Sebastián Reparto: Celia Freijeiro, María Botto, Adrián Lastra, Estefanía de los Santos De chica en chica (2015) Una comedia lésbica dirigida por Sonia Sebastián e interpretada por un fantástico reparto que sumergerá al espectador en la trepidante vida de Inés. La protagonistas vive el 'sueño americano' en Miami hasta que su novia Becky descubre que le ha estado poniendo los cuernos con una editora republicana y miembro de la Asociación Nacional del Rifle: Kirsten. Por si su situación no estuviera lo suficientemente enredada, Inés decide regresar a España y reencuentrarse con Lola, una antigua amiga (heterosexual) y su amor platónico. Ver aquí.

Marsella (2014), de Belén Macías Reparto: María León, Goya Toledo Marsella (2014) Con María León y Goya Toledo como actrices principales, esta película retrata la recuperación por una madre de la custodia de su hija (perdida por problemas con drogas y alcohol) después de cinco años. La madre (Goya Toledo), con su vida ya rehecha, viaja con la hija (María León) a Marsella para que esta conozca a su padre biológico. Ver aquí.

Mi otro yo (2013), de Isabel Coixet Reparto: Sophie Turner (Juego de Tronos), Leonor Watling, Geraldine Chaplin Mi otro yo (2013) La joven Fay comienza a enloquecer cunado la gente empieza a mencionar conversaciones que sabe que no ha mantenido, o juran que le han visto cuando ella sabe que estaba en otro lugar. Y comienzan a pasar cosas más raras. Oye pasos apagados detrás de ella que van al mismo ritmo que los suyos y ve un atisbo de pelo rojo igual que el suyo que desaparece por una esquina. ¿Se lo está imaginando todo? Ver aquí.

O que arde (2019) Reparto: Benedicta Sánhez, Amador Arias O que arde (2019) Entregada, paciente, la madre que retrata Oliver Laxe en esta película guarda un amor incondicional hacia su hijo. Compasiva, silenciosa, la interpretación que Benedicta hizo en esta cinta, y que le valió un Goya a la Mejor actriz revelación, trasmite desde la más profunda quietud. Es la única que recibe a Amador cuando sale de la cárcel, junto a su perra Luna y sus tres vacas. Sus vidas transcurren al ritmo sosegado de la naturaleza, hasta que todo cambia cuando un fuego violento arrasa la zona. Ver aquí.

Nadie quiere la noche (2015), de Isabel Coixet Reparto: Juliette Binoche Nadie quiere la noche (2015), de Isabel Coixet La película, dirigida por Isabel Coixet, narra el viaje temerario y épico de Josephine Peary por el más inhóspito de los lugares del mundo, sus aventuras y su encuentro con una mujer inuit Allaka que cambiará sus rígidas ideas y su vida, para siempre. Ver aquí.

adopción La (2015), de Daniela Féjerman Reparto: Nora Navas La adopción (2015) Premiada en 2015 en la Seminci de Valladolid, esta es una coproducción hispano-lituana que retrata los problemas de una pareja española que llega a un país del Este de Europa para adoptar a un niño. El sueño de ambos (Nora Navas y Francesc Garrido) por adoptar amenaza con tornarse en una pesadilla... Ver aquí.

Embarazados (2016), de Juana Macías Reparto: Paco León, Alexandra Jiménez Embarazados (2016) Una pareja trata de concebir un bebé pese a algunos inconvenientes: él tiene un esperma pobre, vago y anormal, y ella se encuentra en etapa premenopáusica a pesar de tener sólo 37 años. Según avanza el embarazo ambos empiezan a plantearse si van a ser buenos padres y comienzan a distanciarse... Ver aquí.

Pensé que iba a haber fiesta (2013), de Victoria Galardi Reparto: Elena Anaya Pensé que iba a haber fiesta (2013) Otra cinta dirigida por una mujer, Vitoria Galardi, y protagonizada por Elena Anaya que habla sobre el descubrimiento y la esponeidad de Lucía cuando esta se toma unas cortas vacaciones con su novio y deja su casa al cuidado de su amiga Ana. Ricki, el ex marido de Lucía, llega a recoger a su hija y se encuentra con Ana, a quien no veía desde hacía dos años. Los dos descubren que se gustan y empiezan un romance hasta el día en que regresa Lucía. Ver aquí.

Rastros de sándalo (2014), de María Ripoll Reparto: Aina Clotet, Nandita Das Restos de Sándalo (2014) A pesar de su fama y fortuna, Mina, una exitosa actriz india que vive en Bombay, no puede olvidar a su hermana pequeña Sita, de quien se vio obligada a separarse después de la muerte de su madre en una aldea. Treinta años más tarde, Mina finalmente se enterará de que Sita está bien y vive en Barcelona. Sin embargo, los padres adoptivos de Sita han borrado todas las huellas de su pasado. Ahora se llama Paula, trabaja como bióloga investigadora y no tiene ningún recuerdo de su pasado indio, ni de Mina. Enfrentada a las impactantes verdades de su pasado, Paula comienza un largo viaje de autodescubrimiento. Ver aquí.

La playa de los ahogados (2015) Reparto: Carmelo Gómez, Antonio Garrido, Celia Freijeiro La playa de los ahogados (2015) Domingo Villar es uno de los autores de género policiaco más populares de las letras españolas, por eso no es de estrañar que tarde o temprano llegase a los cines la adaptación de una de sus novelas. Apasionado también del cine, en esta ocasión el propio Villar participó en la creación del guión de esta película junto al cineasta Felipe Vega. ¡Puedes verla aquí!

Enemigo (2013) Reparto: Jake Gyllenhaal, Mélanie Laurent Enemigo (2013) Abundie Bell es un profesor de historia con una vida monótona y una relación aburrida con una mujer llamada Mary. Un día, viendo una película alquilada, Abundie descubre un actor que es físicamente igual que él. Exactamente igual. Abundie comete el error de buscar a esa persona: un actor de poca monta llamado Anthony Claire. Este error desencadena una revolución en la vida de Abundie… pero también en la de Anthony, en la de Mary y en la de Helen, la esposa embarazada de Anthony. ¡Puedes verla aquí!

Magical Girl (2014), de Carlos Vermut Reparto: Barbara Lennie Magical Girl (2014) Luis, sabe que lo que más desea su hija Alicia, de doce años y enferma de leucemia, es un vestido de un personaje de ficción y cumplir trece años. Luis está en paro, el vestido es carísimo, pero lo tiene que conseguir antes de que no se cumpla el segundo deseo, y no reparará en los medios. Dirigida por Carlos Vermut, este largometraje cuenta con 6 premios, uno de ellos a los Goya por mejor actriz (Bárbara Lennie). ¡Puedes verla aquí!

El asesino de los caprichos (2019) Reparto: Maribel Verdú, Aura Garrido El asesino de los caprichos (2019) Las mujeres toman el mando. Ahora son ellas quienes atrapan al asesino y no la víctima. Esta es la historia de El asesino de los caprichos, un thriller feminista con un duo policial irresistible. Varios crímenes en un barrio de clase alta tienen algo en común: sus víctimas coleccionan grabados de Goya. Las inspectoras Carmen Cobos y Eva González inician la investigación en un entorno elitista en el que el tráfico de obras de arte es habitual. Tienen que descubrir a un asesino que reproduce con sus víctimas las escenas de los Caprichos de Goya. ¡Puedes verla aquí!

Al final del túnel (2016) Reparto: Clara Lago, Leonardo Sbaraglia Al final del túnel (2016) a vida de Joaquín, un hombre en silla de ruedas, parece estar mejorando desde el día que alquiló una de las habitaciones de su casa a Berta y a su hija Betty. Hasta que una noche trabajando en su sótano, Joaquín se da cuenta que un grupo de ladrones liderado por Galereto está construyendo un túnel que pasa por debajo de su casa para robar un banco cercano. Joaquín comienza a ejecutar un plan contrarreloj con el fin de intentar frustrar los propósitos de Galereto y sus secuaces. ¡Ver aquí!

Os fenómenos (2014) Reparto: Lola Dueñas, Luis Tosar, Xosé A. Touriñán Os fenómenos (2014) Neneta es una mujer que vive en una furgoneta desde hace tres años en la costa de Almeria y ve como su pareja, "Lobo", desaparece justo el día en el que iba a empezar a trabajar. Ella tiene que recoger el campamento y volverse con su bebé en la furgoneta a su pueblo natal, en Ferrol, Galicia. Al regresar todo son dificultades, no logra encontrar trabajo y tiene que seguir viviendo en la furgoneta hasta que consigue un puesto de peón en la construcción. Sufre la dureza del trabajo y el hecho de ser mujer en un oficio de hombres, pero consigue sobreponerse con coraje y en compañía de su cuadrilla empiezan a ser conocidos por el constructor como 'Los fenómenos' por su capacidad para levantar metros cuadrados construidos. ¡Puedes verla aquí!

Ventajas de viajar en tren (2019) Reparto: Belén Cuesta, Quim Gutiérrez, Luis Tosar 'Ventajas de viajar en tren' (2019), el arte de la provocación Descubre una de las películas más sorprendentes de los últimos años en el cine español. La joven editora Helga Pato es abordada durante un viaje en tren. Su compañero de asiento es Ángel Sanagustín, un psiquiatra experto en trastornos de personalidad. Durante el viaje, Ángel le cuenta a Helga la sórdida y delirante historia del peor caso clínico al que se ha enfrentado jamás: el de Martín Morales de Úbeda, un enfermo paranoico extremadamente peligroso y obsesionado, entre otras cosas, con la basura. ¡Puedes verla aquí!

El crack cero (2019) Reparto: Miguel Ángel Muñoz, Carlos Santos, Cayetana Guillén Cuervo Escena 'El crack cero' (2019) Precuela de la mítica saga de Jose Luis Garci sobre el investigador Areta. Seis meses después del suicidio del afamado sastre Narciso Benavides, una misteriosa y atractiva mujer casada visita a Germán Areta, prestigioso ex policía de la Brigada Criminal y ahora detective privado, para que inicie una investigación exhaustiva sobre el "Caso Benavides". La mujer está convencida de que el sastre, que además era su amante, fue asesinado. Aunque su instinto le dice a Areta que la gente sólo mata por amor o por dinero, poco a poco va descubriendo que hay más motivos, y más de un sospechoso, para quitar de en medio al sastre. ¡Puedes verla aquí!

Mi gran noche (2015), de Alex de la Iglesia Reparto: Mario Casas, Blanca Suárez, Hugo Silva Mi gran noche Descubre aquí a Raphael y Mario Casas en todo su esplendor, dando rienda suelta a su talento y su voz. En esta película de Álex de la Iglesia, con Blanca Suarez, Hugo Silva, Mario Casas o Pepón Nieto, Raphael interpreta a Alphonso, la estrella musical de un show de Nochevieja, capaz de todo para asegurarse que su actuación tendrá la máxima audiencia. ¡Puedes verla aquí!

Rec 4: Apocalipsis (2014), de Jaume Balagueró Reparto: Manuela Velasco Rec 4: Apocalipsis El terror también es cosa de mujeres. Ángela Vida da vida en esta película de Jaume Balagueró a la joven reportera que entró en el edificio con los bomberos, logra salir convirtiéndose en la única superviviente, pero lo que el ejército no sabe es que dentro lleva una extraña infección. Ángela será llevada a un centro de máxima seguridad a varias millas de la costa, completamente aislado y rodeado de agua por todas partes. Un viejo petrolero que ha sido acondicionado para la cuarentena. ¡Puedes verla aquí!

La odisea de los Giles (2019) Reparto: Ricardo Darín, Chino Darín La odisea de los Giles (2019) En Argentina, el término gil se refiere a una persona buena, ingenua y a la vez un poco incauta, como el grupo de vecinos de un pueblo de Buenos Aires, quienes deciden depositar todos sus ahorros en un banco para crear una cooperativa agrícola que, según creen, cambiará su destino. Pero, víctimas de una estafa, acaban perdiendo todo su dinero. Liderados por Perlassi, leyenda futbolística local, estos ocho giles deciden tomar la justicia por su mano en una noche que será la más legendaria de sus vidas. Ganadora del Goya a la Mejor Película Iberoamericana. ¡Puedes verla aquí!

Un día perfecto (2015) Reparto: Tim Robbins, Benicio del Toro Un día perfecto (2015), de Fernando León de Aranoa Un grupo de trabajadores humanitarios trata de sacar un cadáver de un pozo en una zona de conficto armado. Alguien lo ha tirado dentro para corromper el agua y dejar sin abastecimiento a las poblaciones cercanas. Pero la tarea más simple se convierte en una misión imposible... Dirigida por Fernando León de Aranoa, obtuvo ocho nominaciones en los Goya de 2016. Ver aquí.

Asesinos inocentes (2015) Reparto: Maxi Iglesias, Aura Garrido Asesinos inocentes (2015) Francisco Javier Garralda es un universitario al que una última asignatura le separa de su título académico. Tras cazarle copiando en el examen, Sebastián, su profesor, le propone un trabajo como única oportunidad para lograr el aprobado: asesinarle. Dirigida por Gonzalo Bendala y la música a cargo de Pablo Cervantes; ganadora del premio Festival de Málaga: Sección oficial largometrajes a concurso. Ver aquí.

La piel fría (2016) Reparto: Ray Stevenson, David Oakes, Aura Garrido 'La piel fría' (2016) JOSÉ HARO En una isla perdida en medio del océano, dos hombres se defienden, noche tras noche, resguardados en un faro, del asedio de unas extrañas criaturas marinas. Sometidos a la extrema tensión, sin entender las razones del ataque, tendrán que replantearse cómo enfrentarse a lo desconocido. Adaptación de la exitosa obra de Albert Sánchez Piñol. Ver aquí.

Relatos salvajes (2014) Reparto: Ricardo Darín, Darío Grandinetti, María Marull Relatos salvajes (2014) El éxito, el vértigo, la competencia y la desigualdad del mundo en que vivimos, producen que muchas personas se estresen o depriman. Algunas explotan. Esta es una película sobre ellos. Vulnerables ante una realidad que súbitamente se altera y se torna impredecible. Ver aquí.

Retrato de una mujer en llamas (2019) Reparto: Noemie Merlant, Adele Haenel Una imagen de 'Retrato de una mujer en llamas' Bretaña francesa, 1770. Marianne es una pintora que debe realizar el retrato matrimonial de Héloïse, una joven que acaba de dejar el convento. Héloïse no acepta su destino como mujer casada y se niega a posar, por lo que Marianne debe trabajar en secreto. Para ello, se hace pasar por dama de compañía, para así observarla de día y pintarla de noche. Su relación se vuelve más intensa a medida que comparten juntas los últimos momentos de libertad de Héloïse antes de su boda. Ver aquí.

Tierra firme (2017) Reparto: Oona Chaplin, Natalia Tena Tierra firme (2017) Dos mujeres, Eva y Kat, y el mejor amigo de una de ellas, Roger. Un barco en los canales de Londres y una pregunta: ¿Es posible vivir el amor, la familia, y la vida de formas tan distintas y aun así permanecer unidos?. Ver aquí. Disponible hasta el 23 de junio de 2029.

El Clan (2015) Reparto: Guillermo Francella, Peter Lanzani El clan (2015) Película ganadora del León de Oro aquel año, cuenta la historia de la familia Puccio. Un clan que oculta un siniestro engranaje ilegal dedicado al secuestro y al asesinato. Arquímedes, el patriarca, miembro del Servicio de Inteligencia desde la dictadura, lidera y planifica las operaciones. Disponible hasta el 12 de junio de 2025. Puedes verla aquí.

El abuelo (1998) Reparto: Fernando Fernán Gómez, Cayetana Guillén Cuervo El abuelo (1998) Uno de los grandes clásicos de José Luis Garci. Película protagonizada por Fernando Fernán Gómez, cuya actuación le sirvió para ganar el Goya a mejor actor protagonista en 1999. Programación especial por el 100 aniversario de su nacimiento. Ver aquí.

Amor en su punto (2014) Reparto: Leonor Watling, Richard Coyle El amor en su punto (2013) Gorritos de invierno, arrumacos, una historia de amor deliciosa y buena gastronomía. Todos los ingredientes de una buena comedia romántica navideña están aquí. Oliver Byrne, periodista gastronómico de éxito, nunca supera los 6 meses en sus relaciones. Un día se lanza desnudo a la calle a por la ropa que su último ligue acaba de arrojar por la ventana y conoce a Bibiana, una concienciada española que pretende llevar la ropa encontrada al punto de reciclaje. Ver aquí. Disponible hasta 8 de noviembre de 2025.

Por un puñado de besos (2014) Reparto: Ana de Armas, Martiño Rivas Ana de Armas protagoniza 'Por un puñado de besos', en RTVE Play Sol y Dani han quedado para su primera cita, pero su conversación no es la normal. Tiempo atrás, los sueños de Sol, se quebraron trágicamente, a pesar de lo cual siguió pensando que el amor era para ella una necesidad; por eso, emprendió la búsqueda de un alma gemela con quien compartir todo. El problema es que Dani esconde un secreto que puede acabar con las ilusiones de Sol. Ver aquí. Disponible hasta 15 de diciembre de 2025.

El fotógrafo de Mauthausen (2018) Reparto: Mario Casas, Macarena Gómez El fotógrafo de Mauthausen (2018) Basada en una historia eral. Con la ayuda de un grupo de prisioneros españoles que lideran la organización clandestina del campo de concentración de Mauthausen, Francesc Boix, un preso que trabaja en el laboratorio fotográfico, arriesga su vida al planear la evasión de unos negativos que demostrarán al mundo las atrocidades cometidas por los nazis. Dirigida por Mar Targarona obtuvo 4 nominaciones a los Goya, incluyendo mejor dirección de producción, y 9 nominaciones a los premios Gaudí, además cuenta con 4 premios Gaudí. Ver aquí. Disponible hasta el 25 de mayo de 2031.

Las brujas de Zugarramurdi (2013) Reparto: Mario Casas, Terel Pávez, Carmen Maura Las brujas de Zugarramurdi (2013) En Las brujas de Zugarramurdi, Mario es dirigido por primera vez por Álex de la Iglesia. La película trata de un padre divorciado roba un negocio de compra de oro. Lleva a su hijo de 10 años porque es su día de visita. Con sus compinches y el botín huyen rumbo a Disneyland, pero para llegar a la frontera con Francia tienen que pasar por Zugarramurdi, un pueblo donde las mujeres practican la brujería. Ver aquí, Disponible hasta el 27 de abril de 2027.

El agente topo (2020) Reparto: Sergio Chamy 'El agente topo', disponible gratis en RTVE Play Ganadora de un Goya y nominada en los premios Oscar. Esa película documental, en clave de comedia, transita entre la ficción y la realidad. Una de las propuestas más originales de los últimos años. Rómulo, un investigador privado, recibe el encargo de investigar sobre el estado de salud de una anciana que vive en un asilo. Para llevar a cabo la misión, contrata a Sergio, un hombre viudo de 83 años, que deberá internarse en el centro como un agente topo. Allí, Sergio luchará por cumplir su misión mientras, inevitablemente, se involucrará en la vida de las residentes del hogar. Ver aquí. Disponible hasta el 22 de junio de 2025.

Smoking Room (2002) Reparto: Eduard Fernández, Juan Diego, Vicky Peña Eduard Fernández en 'Smoking room' La sucursal española de una empresa americana debe poner en vigencia la prohibición de fumar dentro de las oficinas. Ramírez, uno de los empleados, decide juntar firmas para obtener el permiso de transformar una sala desafectada en una "smoking room", pero se encuentra con la oposición de sus compañeros, quienes tienen miedo de perder sus puestos de trabajo. Ver aquí. Disponible hasta el 30 de agosto de 2023.