'El Paraíso de las Señoras': Así han vivido su primer Black Friday

"Parece que les ha gustado a las damas de la alta sociedad", dice Vittorio Conti tras terminar un desfile de moda en el propio Paraíso. Y es que el dueño de estos grandes almacenes tiene un objetivo muy claro, que la moda sea una de las vías para que las clientas encuentren qué tipo de mujer quieren ser. Para acercar las prendas de alta costura a su público, el protagonista, junto con Marta Guarnieri, una joven y rica emprendedora, buscan las formas más creativas de conseguir aumentar ese público.

Vestir a las Venus con los trajes más bellos y hacer que lo luzcan en una pasarela, es una fórmula, pero acto seguido, a este equipo de dos, se le ocurre algo mejor: copiar al Black Friday americano. Esta idea puede ser chocante si contextualizamos la serie, y es que transcurre en el Milán de los años 60, no en la actualidad, por lo que surge la pregunta... ¿es esta estrategia comercial un anacronismo en la serie? ¡Te lo contamos!

Todo ventas

"¿No me digas que estás pensando en las rebajas que hacen las tiendas americanas una vez al año?", y la respuesta a la cuestión de Marta Guarnieri es afirmativa. Conti necesita aumentar las ventas del Paraíso para sanar una deuda econónomica imprevista, y toda forma creativa de promocionar las prendas es bienvenida. Así pues, si esta fórmula "funciona en América, ¿por qué no va a funcionar con nosotros?", aunque el camino que eligen no es llamarlo 'viernes negro', sino componer una canción que publicite el actontecimiento, que suene en el establecimiento y que sea cantada con la voz de una de las Venus: Tina.

Tina cantando la canción para publicitar los descuentos en el Paraíso

Esta idea de tener una jornada de rebajas a ritmo de una bella armonía creada solo para la ocasión puede parecer estupenda. Sin embargo, algunas mujeres a las que va dirigida esta estrategia de marketing se sentirán casi ofendidas. Un ejemplo es, precisamente, el de la tía de Marta, porque ve "inmoral que gente como nosotras aproveche descuentos cuando puede pagar el precio real".