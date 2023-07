Es una de las princesas más famosas del mundo Disney. Los hermanos Grimm escribieron el cuento a principios del siglo XIX y Disney lo popularizó con su primer largometraje. Todo el mundo se sabe de memoria la historia de Blancanieves: su madrastra, una malvada reina, manda asesinarla por ser más hermosa que ella, pero el cazador la deja escapar y Blancanieves se refugia junto a siete enanitos. Ha habido diversas versiones a lo largo de los años con su propio toque, entre ellas Blancanieves y la leyenda del cazador.

Esta adaptación le da un giro mucho más oscuro, centrada en ese cazador que le salva la vida y, además, le enseña a defenderse. Kristen Stewart, Chris Hemsworth, Charlize Theron y Sam Claflin son los protagonistas de esta emocionante película de aventuras estrenada en 2012. Aquel año hubo bastantes versiones coincidiendo con un importante hito.

Como buena villana, la reina Ravenna grita bastante en la película. Es malvada y Charlize Theron la interpreta como nadie. Sin embargo, tanto chillar le acabó pasando factura. "Le gritaba tanto a la gente que me desgarré un músculo del estómago , algo que nunca había oído antes", aseguró en una entrevista a MTV. Tampoco Chris Hemsworth salió ileso del rodaje. No se lesionó, pero sí que recibió un buen golpe: Kristen Stewart le dio un puñetazo sin querer mientras grababan una escena. No tenía que alcanzarle, pero al final sí que le dio y parece que bien fuerte.

Una secuela sin la protagonista, pero ¿por qué?

Al poco del estreno, la película se vio envuelta indirectamente en el escándalo: los paparazzi pillaron a Kristen Stewart con el director, Rupert Sanders. Kristen Stewart salía entonces con Robert Pattinson, mientras que Rupert Sanders estaba casado con Liberty Ross, que participaba en el filme como la madre de Blancanieves. Cuatro años más tarde, en 2016, llegó a las salas la secuela de Blancanieves y la leyenda del cazador. No había ni rastro de Kristen Stewart. El cazador y la reina del hielo se centró en el personaje de Chris Hemsworth, que repitió junto a Charlize Theron, Nick Frost y Sam Claflin.

Kristen Stewart no aparece en la secuela de 'Blancanieves y la leyenda del cazador'

En el momento Kristen Stewart reivindicó que su ausencia no estaba relacionada con aquellas fotografías: había leído posibles guiones -que no consideraba buenos-, se había reunido con la productora… Pero no habían llegado a nada. "No fue una situación en la que me echaran de la película porque me hubiera metido en un lío", aseguró en Variety. Más tarde se enteró de que iba a haber una secuela sin ella. Le ofrecieron un cameo y lo rechazó. En 2019, sin embargo, sí echó la culpa de todo a aquella polémica. "No me pusieron en esa película porque pasé por un escándalo muy publicitado y tenían miedo de tocarlo", le contó a Howard Stern.