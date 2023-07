12:45

Nacho Martín Blanco (PP): "Barcelona ha de tornar a ser el motor econòmic d'Espanya"

Nacho Martín Blanco assegura que en les darreres eleccions hi ha hagut un creixement exponencial que demostra que "hi ha voluntat de canvi a Catalunya i el PP encarna aquesta voluntat millor que un altre partit". El cap de llista del PPC el 23-J per Barcelona ha retret a Vox la seva "falta de compromís amb els ciutadans" i els ha acusat de "no voler assumir mai responsabilitats". Així s'ha expressat en una atenció a mitjans a el Prat de Llobregat després que el líder del partit ultradretà a Catalunya, Ignacio Garriga, digués que s'ha de "desconfiar" del PP per la seva "connivència" amb el PSOE.

Eleccions #23J | Bloc de campanya



Les formacions són conscients que per arribar a la Moncloa hauran de pactar.



El PP ha retret a Vox una manca de responsabilitat i serietat política i deixa la porta oberta als socialistes.



En aquesta línia ha remarcat la decisió del grup municipal a Barcelona en donar els vots per fer alcalde al socialista Jaume Collboni i impedir l'alcaldia per a Xavier Trias. De fet, ha criticat el paper de Vox en aquesta qüestió, quan "no va demostrar altura de mires ni sentit del deure".

Per altra banda, Martín Blanco creu que la ciutat "ha de tornar a ser el motor econòmic d'Espanya" i reitera el compromís de Feijóo amb l'ampliació de l'Aeroport del Prat. Per al candidat del PPC, es tracta d'una infraestructura "imprescindible" per "obrir Catalunya al món".

Els populars poden arribar a acords "amb grans partits d'Estat" com el PSOE. Tot i això, ha remarcat que no pretenen "claudicar" en algunes qüestions com la unitat d'Espanya o "lleis ideològiques" com la del 'només sí és sí'. Respecte a la llei de l'avortament, opina que una decisió tan important com avortar "no pot fer-se sense autorització dels pares".