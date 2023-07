05:20

Els pactes postelectorals han centrat els discursos d'aquest primer dia de campanya. El cap de llista del PDeCAT – Espai CiU, Roger Montañola, s'ha mostrat obert a pactar tant amb PP com amb PSOE. Martín Blanco (PPC) avisa que "és absolutament innegociable" acceptar el programa del PP per arribar a acords. Per la seva part, Aina Vidal dels Comuns ha fet una crida a la unitat de les esquerres davant de la possibilitat d'un govern de PP i Vox: "Tenim una responsabilitat que es diu guanyar i no confondre'ns d'adversari".

Polèmica també per les declaracions del líder del PP, Nuñez Feijoo. En una entrevista a El Periódico ha dit que "no té cap interès a anar contra cap taula si està constituïda". Des de la direcció estatal del partit l'han rectificat i diuen que si és president quedarà "desactivada". Pere Aragonès ha reblat que la defensa de Catalunya es fa "des dels partits catalans que tenen Catalunya com a prioritat" | Inma Morant