Correus reforça l'atenció per votar per correu

Degoteig constant aquest dissabte d'electors que sol·liciten el vot per correu. Correus ha decidit obrir excepcionalment un centenar d'oficines pel procés electoral. L'afluència és menor a la dels dies laborables quan de mitjana hi ha oficines que atenen entre 200 i 300 peticions diàries. La coincidència de les eleccions amb període de vacances d'estiu ha disparat les sol·licituds de vot per correu. Hi ha de temps per demanar-lo fins al dijous 13 de juliol, i es pot dipositar fins al 20 de juliol.