"Ser mitad humano le hace más fuerte que ser solo un Dios", le dice Zeus a su hijo Perseo en la película Ira de titanes, convirtiéndose en la premisa que hará que su protagonista (Sam Worthington) se lance a la acción. Es secuela de una de las sagas más potentes sobre la mitología griega. Una década después de su heroica derrota del monstruoso Kraken, que se cuenta en la película Furia de titanes, Perseo -el hijo semidios de Zeus (Liam Neeson)- intenta llevar una vida más tranquila como pescador en una aldea y como padre soltero de su hijo de 10 años, Helio. Pero no durará mucho. En ese momento, se desarrolla una dura lucha por la supremacía entre dioses y titanes. Peligrosamente debilitados por la falta de devoción de la humanidad, los dioses pierden el control de los titanes encarcelados y de su feroz líder, Kronos, padre de los hermanos, Zeus, Hades (Ralph Fiennes), y Poseidón (Danny Huston), que llevan mucho tiempo en el poder.

El triunvirato había derrocado a su poderoso padre tiempo atrás, abandonándole hasta pudrirse en el lúgubre abismo del Tártaro, un calabozo situado en las profundidades de los infiernos. Más oscura que la anterior, en la secuela de Furia de titanes, hay un cambio en la dirección y Louis Leterrier es sustituido por Jonathan Liebesman para darle un enfoque diferente, más realista y con Gladiator como principal referente, eso sí con carga mitológica. Coincidiendo con la emisión de Ira de titanes en La 1, repasamos algunas curiosidades de la película y la saga.

La polémica del 3D

Disfrutando de Ira de titanes en la televisión, no hay polémica que valga, pero en cines sí se formó cierto revuelo. Con un tratamiento en 3D añadido en el último momento, la conversión se llevó a cabo en tan solo diez semanas -tiempo muy ajustado para realizar un trabajo que resultase creíble-. Esto se debiño, en parte, a que Furia de Titanes fue criticada en su momento por la mala calidad visual que tenía. Para evitar que se repitiera el desastre, en Ira de Titanes la productora anunció que la película sería directamente rodada en 3D. Sin embargo, algunas semanas más tarde, el director, Jonathan Liebesman confesó que esto se añadió en posproducción. Una manera, para él, de no estar limitado en el rodaje por una serie de impedimentos técnicos, pero que resultó un fiasco para quienes pagaron de más por ver algo que, en realidad, no era tal.