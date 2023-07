"By Vázquez". Son las dos palabras que se pueden leer bajo personajes tan famosos como Anacleto, las hermanas Gilda o la familia Cebolleta, con los que toda una generación de españoles ha crecido. Así firmaba el dibujante Manuel Vázquez sus tebeos, la misma firma que utilizaba, por ejemplo, para un pagaré devuelto. Óscar Aibar dirigió en 2010 su biopic y, tras verlo, la familia decidió hacerle este particular regalo, que ya dice mucho de quién era en realidad El gran Vázquez. "Los documentos bancarios los firmaba como obras", aseguraba el cineasta en Versión española; en palabras de Santiago Segura, "su obra delictiva".

Muchos le admiraban por su gran imaginación, que creó personajes como el tío Vázquez. Aquel era su alter ego, un reflejo de uno de los rasgos más recordados entre aquellos que le conocieron. Como el tío Vázquez o el moroso de la buhardilla del 13, Rue del Percebe, a quienes perseguían sus acreedores, Manuel Vázquez dejaba muchas deudas sin pagar, haciendo gala de una picaresca convertida en leyenda entre sus compañeros de profesión. Fue así, precisamente, cómo nació El gran Vázquez, película ya disponible en RTVE Play que retrata desde el humor al dibujante.

Vázquez, una leyenda del cómic

"Vázquez fue probablemente la peor influencia que pude tener en mi juventud", reconocía Óscar Aibar en Versión española. El guionista y director de El gran Vázquez pudo conocer al dibujante en su etapa como guionista en la revista Makoki. Precisamente cuando trabajaba en el mundillo de los tebeos, allá por los años 90, se empezó a gestar la película. "En todas las entregas de premios, cualquier acto, cena o tapeo, los postres eran a ver quién sabía la mejor anécdota de Vázquez", contaba en Extras. Aibar empezó a escribirlas, llenando libretas y libretas con aquellas increíbles historias. Veinte años después, aquel proyecto tomó forma junto a Santiago Segura, que asumió la responsabilidad de darle vida."Por primera vez puedo decir, como los actores americanos, que he ido a documentarme y he conocido a bastantes miembros de la familia de Manuel Vázquez. Esto no sé si es un error hacerlo, porque al final acabé deprimido", explicaba el actor en Extras. Santiago Segura conocía su obra, pero no tanto la vida personal del dibujante: "Me di cuenta del daño que puedes hacer a ciertas personas comportándote como Manuel Vázquez".