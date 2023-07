Un grupo de chicos y chicas de entre 13 y 16 años rueda estos días en Mataró (Barcelona) su primer cortometraje dentro del programa de creación cinematográfica Salto del eje, impulsado por el Alto Comisionado contra la Pobreza Infantil. La salud mental o el bullying son algunas de sus principales preocupaciones y ahora sienten que tienen una oportunidad para que se les escuche. "Queremos explicar las complicaciones a las que nos enfrentamos los adolescentes porque muchas veces se minimizan nuestros problemas. Se nos dice que estamos en la edad del pavo, que somos rebeldes y a los adultos se les olvida que cuando te llega la pubertad es una montaña rusa. Es difícil y a veces se pasa muy mal", nos cuenta Elvira, de 13 años.

El proyecto, de ámbito nacional, pretende contribuir a través de la cultura a la lucha contra la desigualdad y a la promoción del talento en barrios y entornos vulnerables. "Es importante que verbalicen ellos mismos sus problemas y nosotros podemos darles las herramientas a través de lo audiovisual", dice Armando Buika. El actor es uno de los formadores de los talleres y fundador de la plataforma The Black Views, dedicada a visibilizar el trabajo de artistas racializados.

En total, más de 70 adolescentes de distintos municipios de España han participado en este programa. Según explica el director de cine Santiago Zannou (El truco del manco, Alacrán enamorado), Salto del eje persigue no solo enseñarles a utilizar una cámara o a escribir un guion, sino a expresar emociones. "Enseñarles a contar historias de superación porque las historias que van hacia la luz no solamente curan al espectador sino también a la persona que las está creando", asegura.

Los cortos se podrán ver en RTVE Play

El programa, una ventana a la inclusión y a la cultura, tendrá su estreno oficial en el Festival de Cine de San Sebastián, donde se proyectarán algunos de los cortometrajes. Estos también podrán verse en RTVE Play a partir de septiembre.

RTVE Play, la plataforma on demand y gratuita de RTVE, se vuelca con las historias, problemas, sueños e inquietudes que tienen los adolescentes. Contenidos propios y series como Ser o no ser, In my skin o La infamia, disponibles en el amplio catálogo de la plataforma, nos permiten conocer más de cerca la realidad de los jóvenes. Ellos son los protagonistas de estas historias. Esta vez, también son sus creadores.