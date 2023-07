Va a empezar, ya está aquí. Vuelve el Grand Prix. Después de 18 años ausente de la parrilla de RTVE, este verano podremos disfrutar de nuevo del concurso que tanto nos hizo divertirnos entonces. Lo presentará una vez más Ramón García, Ramontxu, al que acompañarán dos nuevos rostros: la actriz Michelle Calvó y la streamer Cristinini. Para muchos el Grand Prix es parte de nuestra infancia, y para ellas también, un plus de emoción a la hora de ponerse delante de la cámara.

Ya lo decía la canción: "Es el Grand Prix, el programa del abuelo y del niño". Toda la familia se reunía delante del televisor para ver cuántos salmones lograban llevar los vecinos a través de los troncos locos, cuántos aciertos conseguían padrinos y madrinas en la patata caliente y, en definitiva, qué pueblo acababa ganando. Los niños de entonces, ya adultos, esperan ilusionados el regreso del programa este mismo verano, pero ¿qué pasa con los niños de ahora? ¿Conseguirá el Grand Prix engancharles como antaño? Es uno de los grandes retos. "¿Los chavales de ahora, que tienen otra forma de ver productos audiovisuales, se van a sentar frente a la televisión generalista y ver un programa de entretenimiento que nació hace casi 30 años? Esa es la pregunta del millón", explica Ramón García. Él espera que la respuesta sea un sí.

La influencia de YouTube y Twitch en el Grand Prix

Para convencer a los más jóvenes, el Grand Prix vuelve renovado. No habrá vaquilla al uso (pero sí estará presente de otra forma), se suma un dinosaurio como mascota, habrá pruebas nuevas, mecánica distinta… "Tiene un poco de todo. Tiene para los que les gusta más lo de antaño, tiene para a lo mejor los niños que están más acostumbradas a las nuevas tecnologías, a internet, a las redes… Yo creo que ha encontrado una mezcla muy bonita, no voy a decir perfecta, pero casi", cuenta Cristinini, que suma más de tres millones de seguidores en Twitch.

Cristinini, Ramón Gracía y Michelle Calvó Alberto Ortega / Europa Press

La streamer es una fiel seguidora del concurso desde siempre. "Podría decir que yo era una niña del Grand Prix tranquilamente porque he crecido viendo el Grand Prix y he pasado también la adolescencia pidiendo la vuelta del Grand Prix", confiesa. Ahora, además, va a ser parte de esa modernización del programa: comentará las pruebas desde una cabina de retransmisión. "Me voy a sentir un poco como en casa, porque tengo como varias pantallas, cámaras, setup… Lo voy a dejar un poco ahí, pero creo que vamos a conseguir traer un poco lo que ahora se lleva en streamings, directos, juegos… todos lo que vemos en YouTube, Twitch y varias plataformas, al programa", cuenta.

00.35 min ¡Vuelve Grand Prix! Así es el plató

Junto a Ramón García y Cristinini se encuentra Michelle Calvó. La actriz, a la que hemos visto en El club de los incomprendidos o Cupido, será la embajadora de los pueblos. "Conocerlos de cerca, estar con ellos, con sus nervios, sus emociones… Eso me parece súper bonito", explica. Ella, como Cristinini, también es una niña del Grand Prix, que veía con sus abuelos: "Cuando me ofrecieron esta oportunidad dije que sí por un homenaje a ellos". La presentadora promete diversión, ritmo y, como siempre, "muchísimos talegazos contra el piso". Aunque el Grand Prix se ha renovado, hay cosas que nunca cambian.