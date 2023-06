Roger Alier era un apassionat per la música, especialment de l'òpera. Erudit sobre tots els temes que hi fan referència, ha mort als 81 anys. Sempre recordarem la seva presència discreta, fins fa pocs dies, als patis de butaques del Liceu o del Palau de la Música. Fa pocs dies era a l'estrena de Il Trobatore, a la Faràndula dels Amics de l'Ópera de Sabadell.



Lligat al món de l’òpera, als mitjans de comunicació musicals i a la Universitat de Barcelona, va consagrar gran part de la seva trajectòria i bibliografia al Gran Teatre del Liceu. Va ser historiador i gran divulgador de la música clàssica com escriptor i a la premsa escrita, la ràdio i la televisió.

Ja no podrà ser a la cerimònia de lliurament de la Medalla d’Or del Liceu que li han concedit recentment, però se'l recordarà amb estima en els ambients musicals. Molts evocaran també les anècdotes que va protagonitzar, de les quals n'hem fet un petit recull.

Una vida consagrada a la música Va néixer a Los Teques, Veneçuela, el 1941, fill del psiquiatre exiliat Joaquim Alier. Amb la seva família va viure a Nova York, a Brisbane, Austràlia, a Nova Guinea i a l’illa de Java. Va tornar amb deu anys a Barcelona: ja sabia música perquè la seva mare el formava, però un cop aquí, va continuar els estudis i el 1979 es va doctorar per la UB amb la tesi ‘L’òpera a Barcelona. Orígens, desenvolupament i consolidació de l’òpera com a espectacle teatral a la Barcelona del segle XVIII’. El 1987 va guanyar la plaça de professor titular i va fer de crític musical a publicacions catalanes com Serra d’Or o el diari Avui, i estrangeres com Opera. Juntament amb Fernando Sans Rivière i Marc Heilbron el 1991 va fundar la revista ‘Ópera Actual’, que va dirigir fins al 2000. Un any després, el 1988, el vam veure al programa concurs 3 x 4, presentat per Julia Otero. Hi va participar per explicar qui va ser el compositor Johann Strauss. Programas y Concursos en el Archivo de RTVE Quién fue Johann Strauss Roger Alier, experto musical, participa en el programa concurso 3x4 para responder la pregunta de una espectadora: quiere saber quién fue Johann St... Ver ahora Era una veu autoritzada per a parlar d'òpera a ràdio, televisió o premsa. També era autor de biografies de compositors i traduccions sobre lírica i música clàssica, i va dirigir una secció de música en una editorial. Era també membre de consells assessors d’entitats musicals i operístiques, com Amics de l’Òpera de Sabadell, Fra Diavolo, Conservatori del Liceu i Federació d’Associacions d’Amics de l’Òpera de Catalunya, i acadèmic electe de la Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona. Quan el Gran Teatre del Liceu va fer 150 anys, professionals i afeccionats es van quedar sense celebració perquè el foc l'havia tornat a destruir. Roger Alier va explicar a L'Informatiu les diferents etapes de la història del teatre. 02.59 min L'Informatiu - El Gran Teatre del Liceu compleix 150 anys