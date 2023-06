Las patatas chulas son perfectas para servir como guarnición y también como tapa. Son típicas de Colmenar de Oreja, en Madrid, así que hasta allí se han ido en Ahora o Nunca, el magacín presentado por Mónica López, para aprender a elaborar este manjar apto para todos los gustos.

Antes de lanzarte a la cocina, seguro que te estarás preguntando… ¿por qué se llaman así? Según han explicado en el espacio de La 1, el nombre de patatas chulas procede del campo: “Antiguamente, cuando se freían patatas, no había donde echarlas y se cogía unas hojas de la vid para que escurrieran. Una vez así, se decía: vaya patata más chula que hemos hecho”.

Sea como sea, sobre un plato o una hoja, esta receta se ha ido manteniendo a lo largo de los tiempos y ya es una de las más populares en esta localidad madrileña. No hay quien pise Colmenar de Oreja sin disfrutar de una buena tapa de estas. Y, no es de extrañar, ya que su sabor lo convierten en el plato perfecto para acompañar cualquier plato. Además, con la receta a tu alcance no tendrás que moverte de casa para comprobarlo. ¡Manos a la obra!

Así se hacen las patatas chulas de Colmenar de Oreja Receta de “patatas chulas” Receta de “patatas chulas” verduras Ingredientes Preparación Patatas

Perejil

Ajo

AOVE Pelar y cortar la patata en lonchas Picar los Ajos Picar el perejil Se echa la patata en el aceite caliente, se deje que confite 14 minutos aproximadamente Se retira, se echa una pizca de sal, el ajo picado, el perejil y ¡listas para disfrutar! (Para gustos, hay quien culmina este plato echando un chorro de vinagre sobre las patatas)