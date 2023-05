Pablo Carbonell, uno de los colaboradores vips de Ahora o Nunca, el programa presentado por Mónica López, se ha ido hasta Ávila, cuna de las patatas revolconas, para muchos conocidas como meneás o removidas, ¿el motivo? Descubrir la fórmula de este guiso tradicional elaborado con patatas machacadas, pimentón y panceta (o tocino o tocineta), entre otras cosas. Un plato saciante, muy sabroso y perfecto para una comida en familia o con amigos.

Origen de las patatas revolconas

Este plato que nació entre los campesinos al ser saciante, económico y aportar energía tras una dura jornada de trabajo (100g de panceta, contienen 19 gramos de proteína), ya está reconocido como uno de los más tradicionales y cotizados de la gastronomía de Ávila, Salamanca, Extremadura o Toledo.

Actualmente, la receta no difiere mucho de la tradicional que, con tiempo, se fue estandarizando y pasó a ser un imprescindible en cualquier taberna castellana. Sin embagro, para aquellos que no tienen tiempo de salir y degustarlas fuera de casa, ya no tienen motivo para no disfrutar de ellas, pues en el espacio de La 1 han desvelado la auténtica receta de las revolconas: ¡fácil y llena de sabor!