Freddy Mercury es el gran protagonista de este miércoles, 28 de junio. No te pierdas el estreno en La 2 del documental sobre que revela cómo el líder de Queen ocultó al mundo su diagnóstico mortal y cuenta todos los detalles sobre los últimos días que precedieron a la muerte del mítico artista inglés. Otro músico, en este caso Poveda despide el último programa de La matemática del espejo. Además, no te pierdas los nuevos episodios de Imma Tataranni y 4 estrellas. Por otro lado, esta semana arrancan los grandes actos de celebración del Orgullo LGTBI 2023, el más importante, el pregón de Madrid, podrá verse desde RTVE.

Una comedia contemporánea, romántica y familiar, en la que, como en la vida, todo pasa en el peor momento posible. ¡Bienvenidos al Hotel Lasierra !, un negocio familiar que acaba de recibir su cuarta estrella... en el peor momento posible. Clara, una antigua amiga de la infancia, ha vuelto con un secreto bajo el brazo. Rita, una madre demasiado preocupada por las apariencias, va a tirarse de los pelos con la noticia. Marta, caprichosa y superficial, va a declararle la guerra desde el minuto uno. Y Silvia, la bendita Silvia, hará todo lo posible porque la situación no se vaya de madre. Ellas son la nueva familia Lasierra, las cuatro Estrellas de esta serie. Ahora tendrán que dejar sus diferencias a un lado para sacar adelante el hotel. ¿Serán capaces de hacerlo? ¡Bienvenidos a 4 Estrellas!

Imma Tataranni se enfrenta a un nuevo caso en Los jardines de la memoria. Esta vez la víctima es Domenico Grieco, un arquitecto desaparecido quince años atrás . Su cadáver, ya momificado, aparece en el barranco de las afueras de Matera. La fiscal de la ciudad cree que no es un accidente, sino un asesinato. ¿Quién será el culpable del crimen?

Novedades en RTVE Play: In my Skin

Además, este miércoles, no te pierdas el estreno de primera temporada de la aclamada serie In my skin. Una de las mejores producciones británicas del momento. Una extraordinaria aproximación al universo adolescente a través de Bethan, una chica de 16 años que lidia con una doble vida: la del instituto, un lugar hostil en el que debe mostrar su mejor cara; y la de su casa, donde su madre padece un trastorno bipolar y su padre es alcohólico, así como, a los conflictos reales de la vida y la sexualidad adolescentes.