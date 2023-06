Míriam Nogueras: "No regalarem ni un sol vot a Sánchez"

La candidata de Junts per Catalunya a les eleccions del 23 de juliol, Míriam Nogueras, assegura que Junts "mai" facilitarà un govern de PP amb Vox i posa condicions "per avançat" al suport a Pedro Sànchez: "La pilota està a la teulada del senyor Sánchez. Sap perfectament què volem". Míriam Nogueras qualifica el balanç de les inversions de l'Estat a Catalunya de dolent: "Dels darrers 40 anys Catalunya sempre hi perd". Noguera afirma que l'actual executiu espanyol té l'índex més baix d'execucions pressupostàries i que Pedro Sánchez ha mentit a tothom: "Als socis i als partits que li van fer confiança a canvi de res".

Míriam Nogueras qualifica de "marc mental del PSOE" haver de decidir entre Catalunya o un govern de dretes: "M'ofèn que ens preguntin si ens inquieta la ultradreta perquè els nostres dirigents han anat a la presó per la tesi del cop d'estat, que va generar la ultradreta i la dreta. Els primers que la van comprar van ser socialistes". La candidata de Junts diu que si Pedro Sánchez no surt investit "no quedarà investit l'altre".

Nogueras diu que si s'han d'asseure a negociar, han de ser més forts i evitar que "els tornin a prendre el pèl": "Deixar forà la porta qui són i què representen. No ho ha fet mai ningú". Míriam Nogueras afegeix que no hi haurà cap pressió o crítica que els faci canviar i tenir una actitud més contundent: "Hem de deixar de que ens prenguin el pèl, ens l'han pres moltíssim".

“☕ @miriamnoguerasM assegura que @JuntsXCat deixarà forà la porta qui són i què representen, si participen en una taula de negociació



��️ "No hi haurà cap pressió que ens faci canviar. Hem de deixar que ens prenguin el pèl"



�� https://t.co/MrTxQlo94k@GemmaNierga @RTVECatalunya pic.twitter.com/GAp7V1js5J“ — Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) June 28, 2023

Alternativa a l Diputació En una entrevista al 'Cafè d'idees' de La 2 i Ràdio 4, la candidata de Junts al Congrés reclama la unió de l'independentisme tant a la cambra espanyola com a la resta d'institucions, en referència a la Diputació de Barcelona. En aquest sentit, Nogueras recorda que Junts i ERC sumen 23 diputats a la diputació i el PSC més l suma als comuns "segueix sense tenir més diputats que nosaltres. Existeix una majoria alternativa". “☕ @miriamnoguerasM veu "incomprensible" el "marc mental pro-PSOE" a la Diputació de Barcelona | @JuntsXCat



��️ "Existeix una majoria alternativa. Sembla que hi hagi gent que no tingui ganes de fer números"



�� https://t.co/MrTxQlo94k@GemmaNierga @RTVECatalunya @radio4_rne pic.twitter.com/8LgWMChYH5“ — Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) June 28, 2023 01.13 min El PSC activa el pla B de les negociacions a la Diputació de Barcelona | Elena Garcia

"L'abraçada amb ERC és absolutament necessària" Miriam Nogueras alerta d'un possible pacte del PSC amb dos diputats de Junts i ho qualifica de "Tamayazo": "No em sorprèn que el PSOE intenti fer tamayazos. Els socialistes només sumen si fan acords amb aquells als que no vol votar" -en referència al PP-. Nogueras confia que els independentistes presidiran la Diputació de Barcelona i celebra el posicionament d'Esquerra: "Teresa Jordà ahir ho va dir. Aquesta abraçada és absolutament necessària. Allà on sumem, governem junts". “☕ @miriamnoguerasM confia que els independentistes presideixin la Diputació de Barcelona | @JuntsXCat



��️ "Teresa Jordà ahir ho va dir. Aquesta abraçada és absolutament necessària. On sumem, governem junts"



�� https://t.co/MrTxQlo94k@GemmaNierga @RTVECatalunya @radio4_rne pic.twitter.com/q9R2VQURXW“ — Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) June 28, 2023 Miriam Nogueras assenyala els resultats de les municipals del 28 de maig com un punt d'inflexió en les relacions de Junts amb ERC: "Han passat coses perquè ERC ha perdut vots. Tornen allà on van marxar i ho hem d'aprofitar i fer una reflexió". Nogueras celebra que Junts i ERC estiguin acostant posicions: "S'està parlant. No s'ha deixat de parlar". La candidata de Junts el 23J no demana eleccions anticipades a Catalunya malgrat qualificar al president Pere Aragonès d'estar tutelat des de Madrid i de ser "molt acomplexat"; "És una decisió que li correspon al president". Nogueras reclama a Pere Aragonès que vagi a Madrid a negociar "de nació a nació i no des d'una autonomia". “☕ @miriamnoguerasM defensa que Pere Aragonès és un president tutelat des de Madrid | @JuntsXCat



��️ "Tenim un Govern molt acomplexat davant Madrid"



�� https://t.co/MrTxQlo94k

@GemmaNierga @RTVECatalunya @radio4_rne pic.twitter.com/PVErI5OQz5“ — Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) June 28, 2023