Míriam Nogueras: "No regalarem ni un sol vot a Sánchez"

Míriam Nogueras assegura que Junts per Catalunya votarà 'no' a una hipotètica investidura de Núñez Feijóo, mentre no regalaran "ni un sol vot" a Pedro Sánchez: "Les coses canviaran moltíssim". En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, detalla les condicions que posaran si decideixen investir Sánchez per evitar un govern PP-Vox: "La pilota està a la teulada del senyor Sánchez". Tot i que "mai a la vida" facilitaran un govern de populars amb Vox, la candidata de Junts per Barcelona a les eleccions generals del 23-J creu que "pels interessos de Catalunya" és el mateix que governi el PSOE o el PP. La diputada al Congrés defensa la unió de l'independentisme al Congrés: assenyala que després de les municipals "ha començat a teixir-se alguna cosa". "N'hi va haver uns que no van escollir defensar Catalunya. Ens hem sentit sols defensant Catalunya aquesta legislatura", ha criticat.

En clau catalana, considera que Pere Aragonès és un president tutelat des de Madrid: "Tenim un Govern molt acomplexat davant Madrid". Veu "incomprensible" el "marc mental pro-PSOE" a la Diputació de Barcelona i defensa que "existeix una majoria alternativa", que abans no hi era. Confia que els independentistes presideixin la Diputació: "On sumem, governem junts".