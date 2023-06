Esta noche del martes, opciones para todos los gustos, el mejor cine español, deporte, documentales, estrenos... No te pierdas en La 1 la divertidísima película García y García, protagonizada por José Mota y Pepe Viyuela. En La 2, la selección se juega el primer puesto de grupo en el Campeonato de Europa sub 21, España-Ucrania. Además, no te pierdas los estrenos de RTVE Play. El documental Jodie Foster, Hollywood en la piel, ya disponible en la plataforma.

22:55 horas, en La 1: García y García Después de un nuevo capítulo de la serie 4 estrellas, no te pierdas la película más divertida de la noche del martes. La 1 emite García y García, una comedia protagonizada por José Mota y Pepe Viyuela, a partir de las 22:55 horas, en La 1 y RTVE Play. José Mota y Pepe Viyuela recuerdan su primera actuación cómica en la televisión RAQUEL ELICES Hispavia, una aerolínea low cost de poca monta, se encuentra en graves dificultades. Ni sus números cuadran, ni sus aviones vuelan. En un intento desesperado por salvar la compañía, deciden contratar simultáneamente a un prestigioso consultor de aerolíneas y a un experto mecánico en paro. Los dos se llaman Javier García. La casualidad y la desorganización de la empresa harán que sean confundidos e intercambien sus papeles, y mientras el mecánico es atendido por el dueño de la compañía y alojado en hoteles de lujo, el ejecutivo acaba en el hangar, enfundado en un mono grasiento.

20:35 horas, en La 2: Campeonato de Europa sub 21 Disfruta del Campeonato de Europa sub 21 en RTVE. Este martes, España se juega el primer puesto de grupo, después de quedar clasificada tras la victoria ante Croacia. Aquí puedes ver un resumen del encuentro (1-0). Fútbol Europeo sub-21 | Resumen del España 1-0 Croacia Ver ahora La selección de Santi Denia competirá contra Ucrania, ambos está empatados con seis puntos en la tabla, dos victorias cada uno, aunque España tiene un tanto más a favor y eso hace que se coloque en lo alto. Los clasificados del grupo B se medirán en cuartos de final a los del grupo D. España-Ucrania, sigue el partido en directo en La 2 o en RTVE Play, a partir de las 20:35 horas. Justo después del encuentro, no te pierdas Cachitos de hierro y cromo.

Novedades en RTVE Play Hoy también se estrena en RTVE Play el clásico del cine italiano Stark, el pistolero. Hernando Gutiérrez, un terrateniente mexicano, ofrece salvarlo de la horca a Chad Stark si decide encontrar y traer de regreso a Fidel, su hijo fugitivo. Stark pronto se da cuenta que Fidel se unió a una banda de delincuentes liderada por su antiguo colega, el Mayor Doneghan, y que están planeando el asalto a un tren. DIsponible hasta el 27 de julio. Somos Documentales Jodie Foster, Hollywood en la piel Desde su condición precoz como sex symbol hasta su consagración como cineasta, la historia de Jodie Foster trata sobre una lucha feminista.... Ver documental