El cap de llista del PP per Barcelona, Nacho Martín Blanco, defensa l'entesa PP-PSOE per evitar Vox i l'independentisme. D'aquesta manera, Martín Blanco veuria "responsable" una abstenció socialista si Alberto Núñez Feijóo guanya les eleccions, per evitar un pacte amb Vox: "El PSOE és estratègic per Espanya. Amb Sánchez no ha estat a l'altura de la història".

Per una altra banda, el candidat 'popular' defensa l'abstenció del PP per evitar que Pedro Sánchez pacti amb l'independentisme, si els populars perden les eleccions: "És raonable que els dos grans partits tinguin la capacitat d'entendre's".

En una entrevista al 'Cafè d'idees' de La 2 i Ràdio 4, Martín Blanco veu "aberrant" comparar Bildu i amb Vox: "El que ha fet el PSOE és preocupant. Els acords amb Bildu són més perversos que amb Vox".

El candidat del PP per Barcelona considera que la retirada del bloqueig a VOX a Extremadura és un acte de "realisme polític": "Exigir que es respecti el que ha fet el PP. El gran pacte contra la violència masclista, la defensa incontestable en la igualtat, mentre es respectin aquestes divises es pot parlar amb qui sigui".

Es mostra a favor de fer president a Salvador Illa El candidat del PP a les generals del 23J diu que té una molt bona opinió del líder del PSC i que són amics i que li agradaria que Salvador Illa fos el president de la Generalitat amb el suport del Partit Popular: "Que el Partit Popular pugui tenir capacitat de decisió al Govern de la Generalitat". Martín Blanco reclama als socialistes que deixin d'entendre Catalunya com una realitat nacional diferent o que la llengua és només el català: "Si ho corregís de veritat l'acord seria molt beneficiós per Catalunya". A més, recorda que els populars ja van facilitar el 2009 la investidura del lehendakari socialista Patxi López.

El PP ha fet alcalde a Jaume Collboni "per sentit d'Estat", assegura Martín Blanco Martín Blanco compara els pactes de govern del Partit Popular amb Vox amb l'acord dels populars a Barcelona per facilitar que Jaume Collboni sigui l'alcalde: "El PP ha arribat a alguns acords a Vox, és el mateix que "per sentit d'Estat" ha fet alcalde a Collboni, l'interès general. Poc se li pot retreure". Pel que fa a un possible acord a Barcelona amb Xavier Trias, el candidat del PP per Barcelona diu que la credibilitat dels partits nacionalistes ha quedat molt malmesa i que no li va agradar el discurs de Trias al ple: "És una persona amable, ara, ha fet una evolució política que demostra la decadència, la degradació del nacionalisme català, cada vegada més bel·ligerant i amb punts de no retorn amb la resta d'Espanya".

Martín Blanco es compromet amb el 25% de castellà a les escoles: "És una qüestió de justícia" Martín Blanco es compromet a aplicar el 25% de l'ensenyament en castellà a Catalunya per fer complir les sentències judicials: "Les sentències s'han de complir, ho defensen molts catalans que tenen dret a què els seus fills tinguin un registre bo, digne, acadèmic de castellà". El Constitucional admite a trámite la petición para revisar la ley que elimina el 25% del castellano en las aulas Blanco es declara "defensor del bilingüisme" i reclama a l'ensenyament públic una presència de les dues llengües: "Això no va encontre del català. Tenim un problema de comprensió lectora, hi ha un excés d'autocomplaença dient que durant 30 anys que som un model d'èxit". En aquest sentit, considera que el model educatiu a Catalunya és pitjor que a altres comunitats i posa d'exemple a Castella i Lleó: "Mirem quines són les bones pràctiques a Castella i Lleó, referents en comprensió lectora".