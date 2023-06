Nacho Martín Blanco defensa l'entesa entre PP i PSOE

Nacho Martín Blanco defensa l'entesa del PP i el PSOE per evitar que els dos grans partits hagin de dependre de Vox o l'independentisme per governar: "És raonable que els dos grans partits tinguin la capacitat d'entendre's", ha dit defensant que es facilitin les investidures del guanyador de les eleccions. El candidat del PP per Barcelona a les eleccions generals del 23-J veu "aberrant" comparar Bildu i amb Vox. En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, compara el sentit dels acords de populars amb l'extremadreta amb el pacte que ha fet Collboni alcalde, ja que s'han fet pensant amb "l'interès general". Defensa que el PP faci "alguna cosa més que crossa" de PSC i comuns per evitar que l'independentisme governi a la Generalitat, i li agradaria que Salvador Illa fos president amb el suport dels populars catalans. També defensa la coherència del seu salt al PP perquè no veia "viabilitat" a Ciutadans: "Entre votar Cs o el PP, hi ha molts punts de coincidència". I assegura que no havia rebut cap oferta en ferm del PP quan va deixar Cs, però feia "molts anys" que parlava amb "amics" populars.